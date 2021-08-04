各地疫情速览：8月3日新增确诊病例96例 本土病例71例

人民网北京8月4日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例96例，其中境外输入病例25例（云南7例，福建4例，江苏3例，上海2例，浙江2例，广东2例，天津1例，山西1例，辽宁1例，河南1例，四川1例），本土病例71例（江苏35例，湖南15例，湖北9例，山东6例，云南3例，河南2例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者1244人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例713例（其中重症病例12例），现有疑似病例2例。累计确诊病例7529例，累计治愈出院病例6816例，无死亡病例。

截至8月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1240例（其中重症病例21例），累计治愈出院病例87413例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例93289例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1107456人，尚在医学观察的密切接触者35486人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例，其中境外输入12例，本土15例（河南9例，湖北3例，湖南3例）；当日转为确诊病例20例（境外输入6例）；当日解除医学观察22例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者485例（境外输入367例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27778例。其中，香港特别行政区11994例（出院11719例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院54例），台湾地区15721例（出院12929例，死亡791例）。

8月3日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例35例 南京市3例、扬州市32例

据江苏省卫健委通报，8月3日0-24时，江苏新增本土确诊病例35例（南京市报告3例；扬州市报告32例，其中2例为无症状感染者转为确诊病例），17例为轻型，18例为普通型。

湖南新增本土确诊病例15例 株洲市12例、张家界市3例

据湖南省卫健委消息，2021年8月3日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例15例（株洲市12例，张家界市3例），其中株洲市11例为无症状感染者转确诊。

湖北新增本土确诊病例9例 在武汉市

据湖北省卫健委消息，2021年8月3日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例9例（均为武汉市本土确诊病例，均已转至定点医疗机构救治）。

山东新增本土确诊病例6例 在烟台市

据山东省卫健委消息，2021年8月3日0时-24时，烟台市报告省外输入确诊病例6例。

云南新增本土确诊病例3例 在瑞丽市

据云南省卫生健康委员会通报，8月3日0时-24时，云南新增本土新冠肺炎确诊病例3例。

确诊病例8：女，85岁，中国籍，普通型；

确诊病例9：男，55岁，中国籍，轻型；

确诊病例10：男，25岁，中国籍，轻型。

上述3人于8月3日在瑞丽市全员核酸检测和重点人群核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型1例，轻型2例）。

河南新增本土确诊病例2例 在郑州市

据河南省卫健委消息，2021年8月3日0时-24时，河南省新增确诊病例3例，本土确诊病例2例（郑州市2例）。

福建新增本土确诊病例1例 在厦门市

据福建省卫健委消息，8月3日0-24时，福建省报告新增境外输入关联确诊病例1例（厦门市报告，为无症状感染者转确诊）。

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