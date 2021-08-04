密接者概念为何要变？高温能抑制新冠病毒传播？专家这样说

为何过去的新冠肺炎患者密接者概念已经不适用？密接者概念的改变，对疫情防控措施有何影响？高温高湿的夏天，能否抑制新冠病毒传播呢？记者近日为此采访了相关专家。

密接者概念需要改变

这段时间，国内多地出现疫情。在近日的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍说，目前传播的主要是德尔塔（Delta）变异株，它具有传播速度快、体内复制快、转阴时间长等特点，对防控工作提出更大挑战。

今年5月的广州疫情，是我国与德尔塔变异株的首次“正面交锋”。

“我们发现疫情传播得特别快，在早期，10天内发生了5代的传播，传播指数达4.04—5.0。按照这样的指数，如果不采取有效措施的话，根据模型预测，同一时期广州大概会有730万人被感染。”7月31日，中国工程院院士钟南山在广州出席一个峰会活动时说，“由于德尔塔变异株病毒具有载量高、传染性强、感染者呼出来的病毒浓度大等特点，过去的密接者概念已经不适用了。”

“过去的密接概念是，感染者发病前2天的家人、同办公室的同事，1米之内同吃饭、开会的人，均属于密切接触者。而针对德尔塔变异株，在同一空间、同一单位、同一建筑，与感染者发病前4天曾经相处的，都是密接者。因为概念的改变，我们分级制定了封闭、封控等不同的管控模式。”钟南山介绍说，“根据概念的改变，密接者从原来的378人增加到5992人，通过筛查，找到了一些感染者，迅速锁定了感染源，切断了传染链。”

经过多次调整防控方案，6月19日以来，广州社区没有新发感染。从疫情开始到实现连续“零新增”，不到1个月。

新冠病毒能在各种气候下传播

高温高湿的夏天，是不是新冠病毒的克星呢？毕竟，和新冠病毒同一家族的SARS，当年就是在酷暑到来前悄然离场的。然而，这个法则对于新冠病毒来说，好像有点不太适用。

早在去年5月，著名期刊《科学》刊发了一篇美国普林斯顿大学研究人员的论文指出，北半球已临夏季，升高的气温却不太可能显著抑制新冠肺炎疫情蔓延。

复旦大学公共卫生学院团队在《欧洲呼吸学杂志》上发表的研究显示，从在中国城市的传播情况来看，温度和紫外线辐射等气候因素对新冠病毒的传播没有产生显著影响。这种疫情模式与中东呼吸综合征（MERS）相似，当气温超过45摄氏度时，MERS病例数仍在增长。

从全球新冠病毒的发生地区来看，已证明新冠病毒具备在各种气候条件下传播的能力，包括南北半球同时流行。世界卫生组织也曾表示，从迄今获得的证据来看，新冠病毒可以在所有地区传播，包括气候炎热潮湿的地区。无论气候条件如何，如果人们居住在或前往已报告新冠肺炎疫情的地区，都必须采取防护措施。

“流感病毒和新冠病毒的传播方式不完全相同。”广州市第八人民医院感染病中心首席专家蔡卫平指出，流感病毒主要通过空气传播，比较容易受气温影响，因此流感一般高发于冬春季，夏季较少见；但新冠病毒是通过呼吸道飞沫方式传播，这种传播方式受气温的影响较小。

他同时指出，气温并不是决定新冠病毒流行程度高低的关键，病毒流行跟所在国家、地区的防控强度有关。

“虽然德尔塔传播力强，但其传播途径并没有太大变化，仍以呼吸道传播为主，接触传播为次要途径。”蔡卫平强调，戴好口罩、接种疫苗是应对传染性疾病的重要途径。人体通过疫苗产生抗体后，就算感染病毒，也能大大降低转为重症和危重症的概率。