守牢疫情防控红线，你我该如何做？

新华网北京8月3日电（记者 卢俊宇）近期，境外输入引发的本土聚集性疫情已先后波及多个省份，这再次向人们敲响警钟。那么，面对目前的疫情防控压力，我们该如何应对？

必须克服麻痹大意、祛除侥幸心理

一年多疫情防控常态化积累的经验，让我们在应对此轮新挑战上更为从容，但这一次疫情防控面临的新情况，容不得有丝毫盲目乐观。

目前多地进一步升级新冠肺炎疫情防控措施，加大防控力度，遏制疫情扩散蔓延。截至2021年8月1日18时，共有31个省（自治区、直辖市）发布疫情防控出行提醒：“非必要不出省、不离市”或“减少出省、出市”。

从这次疫情的发生和传播可以看出，一些地方在防控工作，尤其是外防输入方面还存在薄弱环节，需要各方重视。江苏以及郑州等地近日对负有防控责任的主管单位领导予以免职调整，也是对防控失职者敲响了警钟。

个别人还对严格的防控不以为然，如南京有三名防控人员为牟取私利，竟协助无核酸检测证明者逃避查验。对类似明知故犯的违法行为，必须严惩。

“疫苗+口罩”：为防止疫情反弹做好双重保险

不可否认的是，“疫苗接种是预防疾病最有效的措施”。截止当下，我国新冠疫苗的接种已经超过16亿剂次，但是接种了疫苗不等于进了“保险箱”，接种疫苗后虽然可以产生免疫力，可以大大降低感染风险，但任何疫苗保护作用不可能是100%，部分人接种后有可能不产生足够抗体，仍然会有感染风险。

科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣在接受媒体采访时表示，“疫苗接种必须和严格的防控措施并用，这才是防止疫情反弹的主要措施。”

钟南山院士此前表示，由于德尔塔变异株患者的病毒载量高，呼出病毒浓度大，传染性极强，所以过去的密接概念已不适用。现在密接者的概念是“在同一空间、同一单位、同一建筑，在发病前四天”，和病人相处在一起的，都是密切接触者。

因此，针对德尔塔毒株的特点，必须用更严更快更全面的防控措施，来阻止德尔塔毒株的传播。

在这场疫情防控的持久战中，我们每个人都是重要一环，一环失守，就可能会让千万人的努力“归零”：奋战在疫情防控一线的医务人员，冲锋在前，同时间赛跑，筑起一道健康的防线；党员干部、社区工作者、志愿者同舟共济、齐心协力，将疫情防控网络织实织密；正常上班的人们，做好自身防护、干好本职工作，对自己和周边亲友同事的健康负责。每个环节、每道关口都能做到守土有责、守土担责、守土尽责，疫情防控的防线便能固若金汤。

8月2日，在郑州市郑东新区一个核酸检测点，医务人员为市民进行核酸检测取样。

8月2日，在郑州市金水区一个核酸检测点，志愿者引导市民间隔一米排队等待核酸检测取样。

8月2日，在长沙地铁马厂站，乘客使用自动感应免洗手消毒液洗手。