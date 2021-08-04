国家移民管理局：对非必要、非紧急出境事由，暂不签发普通护照等出入境证件

人民网北京8月4日电 （记者崔元苑）当前，境外疫情的反弹非常明显，我国“外防输入”面临着严峻形势。在今日国务院联防联控机制就进一步加强疫情防控有关情况举行的发布会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，在前期工作的基础上，将强化口岸边境的出入境管理，严防疫情的输入，强化各项措施，织密筑牢“外防输入”的防线。具体包括以下几个方面：

一是进一步严格口岸边境的管理。在空港口岸，对境外航班实施专区查验，严格入境人员出入境的检查，严密进出口岸管理区人员的查验管理。在海港口岸，严格国际航行船舶及人员的管理措施，实施非必要不登陆、不登轮、不搭靠的管理措施。在陆地口岸，严格执行“客停货通”的政策，实行严格的出入境管理和防疫管理措施，在边境一线保持最高等级的防控，严密巡查防控，严把边境国门。

二是严格限制非紧急、非必要的人员跨境流动。进一步加强宣传引导，从严审批签发公民出入境通行证件，对非必要、非紧急出境事由，暂不签发普通护照等出入境证件。

三是严厉打击跨境违法犯罪活动。深入开展打击妨害国（边）境管理犯罪专项斗争，严查严打组织偷私渡违法犯罪活动，严惩偷渡引带人员，坚决防止疫情由非法入境人员输入境内。

四是加强与周边国家和地区的执法合作。通过与陆地毗邻国家和地区的边防、出入境、移民管理部门开展联合巡逻、联合执法，强化边境管理区的管理，共同打击非法越境等违法犯罪活动。

减少人员跨境流动是疫情防控的有效措施。对于确有出国境需求的旅客，如何保障他们办理普通护照等出入境证件呢？刘海涛介绍，对于申请赴境外留学、就业、商务等确有需求的人员，及时受理，经审核属实以后签发出入境证件。对参加国际防疫抗疫，以及因企业复工复产，需要出入境的中国公民，将及时受理审批或提供加急办证的服务，积极支持全球的防疫抗疫，助力经济复苏。如果当事人在申办出入境证件时遇到问题，可拨打国家移民管理机构24小时“12367”服务热线，将得到及时答复和处理。