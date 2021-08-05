吃素也能吃出脂肪肝 长期节食、素食不可取

随着生活水平的不断提高，高热量、高代谢的食物正在成为餐桌上的主角。近年来，我国脂肪肝越发常见，其发病率也逐渐增高。

北京地坛医院肝病中心副主任医师刘如玉介绍，脂肪肝可以发展成肝炎，进而有可能导致肝癌，大致分为单纯性脂肪肝、脂肪性肝炎、肝纤维化或肝硬化、肝细胞癌4个阶段。

“第一个阶段为单纯性脂肪肝，单纯脂肪肝是由于人体摄入或自身合成了过多脂肪，聚集到了肝细胞中，让肝细胞变‘胖’了。”刘如玉说，随着生活水平的提高和饮食习惯的改变，目前大部分患者都处于这一阶段。而当肝细胞变“胖”到超过能够承受的范围，就会破裂坏死，发生肝损害导致肝功能异常，此时就发展为脂肪性肝炎了。

专家介绍，当脂肪肝患者肝功化验中的谷丙转氨酶、谷草转氨酶和γ-谷氨酰转肽酶中的一项或几项处于长期升高状态，可能就属于脂肪性肝炎了。刘如玉说，脂肪性肝炎患者如不及时治疗，长期的炎症会使肝脏出现类似疤痕的纤维组织，发生纤维化，使肝脏变糙变硬，甚者发生肝硬化。

长期肝纤维化会导致肝硬化。刘如玉介绍，研究显示，非酒精性脂肪性肝炎导致的肝硬化患者5年内患肝细胞癌的风险高达11.3%。

专家介绍，相比于病毒性肝炎而言，脂肪肝患者其实部分是可通过饮食、运动逆转的。需要避免长期饮酒等伤肝行为，同时，要注意控糖、多吃膳食纤维、多运动。

要避免长期节食、吃素。专家表示，如果靠节食、或长期严格吃素减肥，会导致营养不良，并且体内载脂蛋白减少，反而会促进脂肪堆积在肝脏。

此外，要避免乱吃药和保健品。如今，许多人对健康越来越重视，于是把期望寄托在了保健药品身上。“长期乱吃药和保健品会给肝脏带来巨大的负担，进而可能导致药物性肝损伤。”首都医科大学附属北京佑安医院门诊部主任于红卫说。

专家提示，日常饮食要控制糖分的摄入。“糖和脂质在体内是可以互相转化的。脂肪肝患者如果仅是少吃含油脂高的食物，而不注意限糖，一样会加重脂肪肝。”刘如玉说，要多吃膳食纤维，多运动。（侠 克）