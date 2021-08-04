疫情防控不容任何侥幸心理

本报特约评论员

疫情防控压力持续增大，对疫情防控工作提出了更高、更迫切的要求。要正确认识当前的疫情防控形势，以实际行动参与这一波疫情防控阻击战，我们所有人都责无旁贷。每个人都要严格做好自我防护，积极配合政府职能部门、公共机构和市场主体细化落实各项防控措施。每个部门单位、每个人都应当是行动者，都要为织密织牢、守住守好疫情防控网尽最大努力。

近期，江苏南京、河南郑州等地相继出现境外病例关联的本地疫情，特别是南京疫情因发生在人员密集和流动性特别强的机场，导致疫情外溢到多个省份。目前，江苏省委对东部机场集团有限公司党委书记、董事长冯军做出暂停职务处理。郑州市委对郑州市卫健委党组书记、主任付桂荣做出免职处理，郑州市卫健委党组决定免去马淑焕郑州市第六人民医院党委书记职务。

在全球已成“村庄”的今天，我国与其他国家人员交往越来越密集，世界联系越来越紧密。当前，不少国家疫情形势继续恶化，中国“外防输入”压力巨大，少数地方相继出现的新冠肺炎本土病例，加剧了我国疫情防控的压力和风险。疫情防控无小事，不容任何侥幸心理和松懈情绪。面对疫情变化和外部环境存在的诸多不确定性，必须始终绷紧疫情防控这根弦，必须坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，全面加强常态化疫情防控工作。

为此，各地政府和相关职能部门、公共机构应积极行动起来，迅速投入眼下这一波严峻的疫情防控阻击战。8月3日，北京市召开第230场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建介绍，北京市疫情防控压力持续增大，全市要扎紧篱笆，不惜代价，严防死守，以最快的速度、最严格的措施、最果断的行动进行防控。

疫情防控压力持续增大、防控形势持续严峻，对疫情防控工作提出了更高、更迫切的要求。北京市新冠疫情防控工作发布会宣布，全面升级首都国际机场、大兴国际机场防控措施，提升进京管控等级；严控中高风险地区人员进京，对出现病例地区的人员限制进京，暂停来京航班列车客车班线；强化进京通道管控，铁路、民航和公路检查站严格查验，做好来京就诊人员筛查；严格执行首都严格进京管理联防联控协调机制关于从严从紧做好进出京管理的各项规定，非必须不出境，非必要不出京。

严格做好常态化疫情防控，打赢这一波疫情防控阻击战，各级各地党委政府、职能部门应抓实抓细相关政策要求，坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，结合本地本部门实际，进一步夯实健全常态化防控机制，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，不断完善各项防控措施，统筹推进疫情防控常态化和经济社会发展工作。要在思想上、行动上和工作上高度重视、慎终如始抓好各项措施落实落地，用实际行动保障人民群众生命安全和身体健康。

这一波疫情来势较猛，且存在继续蔓延扩大的现实风险。各地要树立全国“一盘棋”思想，不能为了局部小利益而不顾全局利益。机场、医院、车站、酒店、景区、超市等与老百姓生活息息相关的人员密集场所，要切实履行主体责任，认真落实各项防控措施，全面做好流动人员体温测量、健康码审核、戴口罩提示、环境消毒等各环节工作。特别要在防控措施落实和服务细节上下功夫。比如按疫情防控要求，人员密集场所必须戴口罩，但不是所有人员都能随身携带或妥善保管好口罩，因此各市场主体、服务单位应在入口处或体温测量处准备一些口罩，供客人免费使用或购买，全力打造安全、便利的消费环境和公共环境。

做好常态化疫情防控，捍卫来之不易的疫情防控成果，与我们所有人都息息相关。要正确认识当前的疫情防控形势，以实际行动参与这一波疫情防控阻击战，我们所有人都责无旁贷。每个人都是一个责任主体，除按要求严格做好自我防护，还要积极配合政府职能部门、公共机构和市场主体细化落实各项防控措施。每个部门单位、每个人都应当是行动者，都要为织密织牢、守住守好疫情防控网尽最大努力。