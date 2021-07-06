直播预告：小暑至 伏天始 养生正当时

7月7日是二十四节气中的小暑节气，标志着一年中最热的三伏天即将到来。夏季是人体阳气最旺盛的时候，养生要遵守“春夏养阳”的原则。

小暑节气该如何正确养生？脾胃虚弱不思饮食的人群又该如何用中医方法进行调理？

人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”特别策划《节气新语》栏目，以中国传统二十四节气为节点，分春夏秋冬四时，从医、衣、食、动等多方面入手向大众科普中医健康知识。

7月7日14:00，我们将邀请到北京中医药大学东方医院脾胃肝胆科主任医师王志斌做客演播室，跟你聊聊小暑养生那些事，千万不要错过。

专家介绍：

王志斌，现任北京中医药大学东方医院西院区消化科主任，担任中国中药协会消化病药物研究委员会副主任委员，中国中西医协会 消化系统疾病专业委员会青年委员会副主任委员，北京中西医结合协会消化内镜学专业委员会秘书，吴阶平医学基金会炎症性肠病联盟中医药专业委员会委员等学术任职。

主持及参与国家级、省部级课题多项，作为主要参与者获中华中医药学会科学技术奖 二等奖、教育部科学进步奖 二等奖、北京中医药大学科学技术奖一等奖。

擅长：中西医结合治疗炎症性肠病、慢性胃炎、胃食管反流病、功能性胃肠病、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝病、肝硬化、消化内镜检查及消化内镜下治疗。

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