防癌体质可以“养”出来 中医推荐“四时”养生法

癌症又被称为恶性肿瘤，一向被视为生长在人体内的“定时炸弹”。癌细胞生长速度快，一旦发生病变，将会危及生命健康。

4月15日至4月21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，本次宣传周的主题是“健康中国健康家——关爱生命科学防癌”。在科学防癌方面，中医养生能发挥哪些作用呢？对此，北京中医药大学东方医院肿瘤科主治医师卫月提出，“三分医、七分养、十分防”，良好的身体体质是基础，健康的生活习惯是关键。中医讲究天人相应，其中，“四时”养生就有助于改善易患癌体质。

春日生发，疏肝养阳

春天万物生发，是一个推陈出新的时节，积累了一个冬天的寒湿、阴浊之邪等急需代谢。阳春三月，正是人体顺应天时，肝气生发的时节。在春天，肝气旺盛而生发，因此，需要注意疏肝，才能让肝气正常运行不至于堵塞瘀滞。

中医调养法：

“春日开背，全年不累”。可通过手法开背宣畅气机，阳气闭郁明显的人群还可配合中药膏摩治疗，膀胱经及背俞穴刮灸可疏肝健脾，以达到疏肝解郁、通阳散结的疗效。

夏养三伏，扶阳正当时

“阳化气、阴成形”“阳虚则寒凝”，阳虚日久，体内阴寒之邪凝聚，易化生肿瘤。

中医调养法：

三伏天是一年中阳气最旺盛的时段，可利用中药膏摩疗法+穴位贴敷疗法有效联合，发挥协同作用以振奋阳气。

夏秋之交，健脾祛湿

“长夏者，六月也”。阴历六月，正是夏秋之交，天气闷热，雨水较多，湿热熏蒸，这样的气候容易引发疾病，尤其是脾胃功能虚弱者，容易出现脾虚腹胀、食欲不振、腹泻便秘、消化不良等问题。长期日久，阴浊之邪在体内郁积易化生肿瘤。

中医调养法：

长夏主湿，在此时节适宜养脾除湿， “四季脾旺不受邪”，脾胃为后天之本，利用艾灸及手法经穴按摩，可强健脾胃。

冬补三九，养正散结

入冬后，无论是自然界还是人体，都开始进入阳气衰、阴气盛的状态，这一状态是多种慢性疾病发作的诱因。肿瘤患者阳虚体质多见，冬天尤其难过。

中医调养法：

“三九补一冬，来年无病痛”。可利用艾灸补肾助阳气、刮灸通阳祛邪气，达到改善阳虚体质，提高祛邪能力的目的。