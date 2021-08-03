这个妇科病 多半是年轻时埋的雷

近两年，年已80岁的王大妈一直被病痛折磨，经常感到腰酸、排尿困难，站立时阴道肿物脱出。对这样的症状，王大妈不好意思说出来，自己去医院又腿脚不便。于是，就采取一个“忍”字。直到严重影响生活，王大妈才在家人的陪同下去医院，检查结果是子宫脱垂Ⅲ度重型。后经手术治疗，病情得以好转。

目前子宫脱垂在中老年人中频繁出现，其主要原因是由年轻时的产伤引起的。在分娩过程中，宫口未开全时过早用力，会阴撕裂未及时修补及难产处理不当，使阴道变宽松弛。也有些是产后过早负重，在盆底组织未恢复正常的情况下增加腹压容易造成子宫脱垂。

子宫脱垂的临床症状有：小腹有下坠感及腰酸；阴道肿物脱出，最初于腹压增加时脱出，严重者不能还纳，长期摩擦还可发生糜烂；排尿或排便困难。实际上，有些中老年妇女在年轻时就子宫脱垂，但由于症状不严重，并没当回事，以至于病情越来越严重。

所以，如果发现有子宫脱垂症状轻视不得，应该及时到专业医院妇产科进行检查，尽早进行诊治。此外，做好妇女更年期及老年期的保健，对预防子宫脱垂也是极为重要的。

如果属于早期脱垂或症状较轻者，可取平卧位或稍坐一会儿，即可使会阴部恢复常态；也可使用体育疗法，如缩肛运动（凯格尔运动），一缩一放地进行，每次10至15分钟，每天两次。

根据病情发展和子宫脱垂程度，临床上选用子宫托疗法或手术治疗。子宫托治疗，能使患者自行掌握，但重症子宫脱垂、阴道过度松弛者不宜用。手术治疗包括缩短松弛的主韧带、缩短耻骨膀胱宫颈筋膜、缝合耻骨尾骨肌裂隙等，以达到恢复正常解剖及其功能的目的。

子宫脱垂患者应注意日常护理。患者平时要避免重体力劳动，避免长期站立或下蹲、屏气等增加腹压的动作。注意多吃海藻类的食物，海藻含矿物质最多的是钙、铁、钠、镁、磷、碘等。还应适当加强锻炼身体，增强体质。

子宫脱垂重在预防保健。更年期及老年期的妇女，应特别注意劳逸结合，避免过度疲劳，同时，更要注意保持心情舒畅，减少精神负担，排除紧张、焦虑、恐惧的心情。坚持做肛提肌运动锻炼，以防组织过度松弛或过早衰退。长期便秘、慢性咳嗽或排便用力等都可使腹压增加，促使子宫脱垂。因此，应注意上述情况的产生，以免诱发子宫脱垂。