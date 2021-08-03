国产疫苗对德尔塔变异株有用吗？钟南山：有效，非常安全

国产疫苗对德尔塔（Delta）变异株有用吗？“有效，非常安全。”7月31日，中国工程院院士钟南山在广州出席一个峰会活动时明确回答。他指出，我国需要83.3%的接种率才能达到群体免疫。为此他特别呼吁大家要重视疫苗接种。

德尔塔变异株已经成为全球新冠肺炎传播的主要变异株。7月27日，南京市通报引起南京疫情的变异株是德尔塔变异株。

“在广州第一次遭遇德尔塔变异株时，刚开始我们还是采取过去的办法，但不灵验了。我们发现新的病人要隔离的速度，远远跟不上病毒速度。当时我心里也十分着急。”钟南山回忆道。

为何德尔塔变异株传播如此快速？“德尔塔变异株在人体内的病毒载量比普通株高100倍，传播力更强；在身体内的潜伏期较短，只有1—3天就发病；在体内转阴的时间也较长，长达13—15天，远长于普通株的7—9天。”钟南山指出，正因为感染者体内的病毒载量高，传染性增强了。比如广州疫情，10天内产生了5代传播。

而南京疫情的传播速度再次印证了德尔塔变异株速度之快。“南京疫情与引发广州‘5·21’疫情病毒变异株的载毒量、传染性、隐蔽性等方面近似，轻症患者居多。”钟南山指出，南京市政府及时采取了防控措施，“我认为南京疫情整体可控。”

南京本轮疫情中最早的感染者，大部分接种过疫苗。那当前国产疫苗对德尔塔变异株究竟有没有保护作用？疫苗打还是不打呢？

“有效，非常安全。”钟南山坚定地说，他用了一组经过验证的科学数据来说明。

从临床免疫结果来看，应对新冠病毒变异株，接种科兴新冠灭活疫苗的免疫血清对德尔塔变异株的阳转率略有下降，达到87.5%；而国药疫苗对阿尔法（Alpha）株、贝塔（Beta）株和德尔塔株均具有保护能力，对阿尔法株的中和能力下降6.7%，保护能力基本没有改变；对贝塔株和德尔塔株的中和能力分别下降47%、32%。“这几个中国疫苗在实验室的检查发现，它们对病毒的杀死综合力度有所下降，但还是有保护作用的。”钟南山说。

据他介绍，基于今年5月份广州新冠病毒德尔塔变异株暴发疫情的研究，结果证明国产疫苗是有保护作用的。研究初步统计显示，疫苗对重症的保护效果为100%，对中度、轻度、无症状的保护效果分别为76.9%、67.2%、63.2%。相关研究成果后续将发表。

“广州疫情中出现的13名重症患者，有4位上了ECMO（体外膜肺氧合，俗称“人工肺”），我们全部救活了。他们全部都没有打疫苗。”钟南山补充道。

面对依然很严峻的全球疫情防控形势，我们需要做什么呢？“不能放松，要时刻关注社区的防控措施，建立群体免疫。”钟南山强调，在人多、通风差的密集场所一定要戴好口罩。

在钟南山看来，自然免疫不现实、不科学、不人道。“大规模疫苗接种实现群体免疫，需要2年至3年的全球协作。目前我国打疫苗的数量是最多的，但由于人口基数大，中国每100人中打疫苗的比例不高。在中国，需要83.3%的接种率才能达到群体免疫。”钟南山认为，接下来应加快推进疫苗接种，以及加速研发对德尔塔变异株感染更有效的疫苗。（叶 青）