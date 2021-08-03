防疫就是要做最好的自己

近日，在社交平台上，笔者总是看到很多网友评价别人防疫措施做得如何不到位，如何马虎，可是，他们自己做得怎么样呢？恐怕是一个大大的问号。做一个“键盘侠”，对别人评头论足并不难，但如何要求自己做一个“文明侠”，却不是一件容易的事。

比如，看到别人不戴口罩传染上了新冠，很多网友都会“发飙”，指出这是一个“低级的错误”，但我们不妨扪心自问，我们自己即使戴了口罩，是否就完全符合规范呢？笔者呼吁，防疫要做最好的自己，有很大的现实意义。

首先，防疫做最好的自己，才能更好地保护自己、家人、同事以及其他身边的人。也许，有人要说，自己打了疫苗，身体素质好，即使被传染也和普通感冒一样能扛过去。但如果因为自己的防护措施不到位，造成病毒的传播扩散，就太不应该了。一些病毒超级传播者的教训实在是太深刻了。

其次，防疫做最好的自己，才能给身边的人做好示范。家长做好防疫措施，可以给自己的孩子做好示范；司机做好防疫措施，可以给乘客做好示范；导游做好防疫措施，可以给游客做好示范。榜样的力量是无穷的，这样的示范多了，我们就会形成防疫的合力。

第三，防疫要做最好的自己，这是一种自律。我们要更加重视自律，自律的力量是伟大的，是无穷的。只要我们把自律转为一种强大的内在力量，无论抗疫中遇到怎样的困难，我们都能积极掌握主动权，打好抗疫的阻击战、歼灭战，最后取得完胜。