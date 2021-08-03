各地疫情速览：8月2日新增确诊病例90例 本土病例61例

人民网北京8月3日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月2日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例90例，其中境外输入病例29例（云南8例，广东6例，天津3例，上海3例，四川3例，江苏2例，陕西2例，福建1例，山东1例），本土病例61例（江苏45例，湖南6例，湖北3例，河南2例，云南2例，北京1例，上海1例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者632人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例698例（其中重症病例13例），无现有疑似病例。累计确诊病例7504例，累计治愈出院病例6806例，无死亡病例。

截至8月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1157例（其中重症病例24例），累计治愈出院病例87400例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例93193例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1102493人，尚在医学观察的密切接触者31783人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者41例，其中境外输入18例，本土23例（河南15例，湖北6例，湖南2例）；当日转为确诊病例4例（境外输入1例）；当日解除医学观察14例（境外输入13例）；尚在医学观察的无症状感染者499例（境外输入383例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27751例。其中，香港特别行政区11990例（出院11715例，死亡212例），澳门特别行政区59例（出院54例），台湾地区15702例（出院12884例，死亡789例）。

8月2日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例45例 南京市5例、扬州市40例

据江苏省卫健委通报，8月2日0-24时，江苏新增本土确诊病例45例（南京市报告5例，扬州市报告40例），22例为轻型，23例为普通型。

湖南新增本土确诊病例6例 株洲市2例、湘潭市1例、张家界市3例

据湖南省卫健委通报，2021年8月2日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例6例（株洲市2例、湘潭市1例、张家界市3例），其中株洲市2例为无症状感染者转确诊。

湖北新增本土确诊病例3例 在武汉市

据湖北省卫健委消息，2021年8月2日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例3例（均为武汉市本土确诊病例，均已转至定点医疗机构救治）。

河南新增本土确诊病例2例 郑州市1例、商丘市1例

据河南省卫健委消息，2021年8月2日0时-24时，河南省新增本土确诊病例2例（郑州市1例、商丘市1例）。

云南新增本土确诊病例2例 在瑞丽市

据云南省卫健委消息，8月2日0时-24时，云南省新增本土新冠肺炎确诊病例2例。

确诊病例9：女，31岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例10：男，22岁，中国籍，轻型。

上述2人于8月2日在瑞丽市重点人群核酸检测中发现，转运至定点医院隔离诊治，均诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

北京新增本土确诊病例1例

据北京市卫健委消息，8月2日0时-24时，北京新增1例京外关联本地新冠肺炎确诊病例。

确诊病例住址为海淀区首体南路20号国兴家园。7月25日从长沙南站乘坐高铁G486返京，当日21：26到达北京西站，出站后乘坐私家车至海淀区国兴家园。7月29日主动向社区报备并按要求进行集中隔离观察，首次核酸检测结果为阴性。自述其7月30日出现咳嗽等症状，7月31日出现发热症状，8月1日核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，8月2日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

上海新增本土确诊病例1例

据上海市卫生健康委员会官方微博消息，2021年8月2日0-24时，上海市新增本地新冠肺炎确诊病例1例。

该病例常住浦东新区，为浦东机场货运区外航货机服务人员。按单位要求赴医疗机构进行核酸检测，结果为阳性。8月2日，市疾控中心核酸检测复核结果为阳性。经专家组会诊，综合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。已追踪到其在本市的密切接触者43人，均已落实集中隔离观察。对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

福建新增本土确诊病例1例 在厦门市

据福建省卫健委消息，8月2日0-24时，福建省报告新增境外输入关联确诊病例1例（厦门市报告，为无症状感染者转确诊）。

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