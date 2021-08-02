哪顿饭不吃，对体重影响最大呢？

如今减肥成了现代人永恒的话题，一日三餐怎么吃也就成了减肥话题里的重点内容。大阪大学的一项研究发现，与每天都吃晚饭相比，偶尔、经常或从来不吃晚饭的人，体重增加风险反而上升。这项研究纳入大阪大学1.7万余名男生和近9000名女生，中位观察期3年。结果发现：不吃晚饭，男生体重增加风险上升42%，超重/肥胖风险上升74%；女生体重增加风险上升67%，超重/肥胖风险上升68%。

而与此相对的是，偶尔不吃早饭或午饭，对体重的变化没有显著影响。

为什么会有此现象呢？研究人员提出了两种可能：一是不吃晚饭，饥饿感增强，反而会摄入更多的食物，整体热量摄入水平提高；二是不吃晚饭的人可能整体饮食质量差，加之其他不良生活习惯的影响，造成体重上升。

我们之前也介绍过，在形形色色的减肥方法中，不吃晚饭恐怕是最简单也最常见的办法了。在减肥初期，这个办法确实能使体重下降。但后续的结果却不那么尽如人意，经过一段时间之后体重出现反弹。原因何在？

不吃晚饭，可以在短期内瘦几公斤，但这种情况往往是“假瘦”。饿着肚子，以“滴米不进”的状态去减肥，会造成身体早期脱水，就会有体重下降的假象，实际上减掉的不是脂肪而是水。水分占人体60%的比重，只要身体少许脱水，体重就会下降，所以不要被假象迷惑。

如果恢复正常吃晚饭，或者增加饮水，就会恢复到原来的体重。

更可怕的是，不吃晚饭会造成胃肠道功能节律紊乱，一些胃肠功能本来就比较差的人很难恢复。此外，如果是本身血糖偏高，或者血糖波动大的人，不吃晚饭的话，就可能在半夜出现低血糖反应。如果这种情况持续发生，日积月累，损伤就会比较显着。所以，这样以伤害身体健康为代价的减肥方式，是非常得不偿失的。当然，晚饭不可不吃，也不可多吃。晚饭的能量过剩是导致肥胖、高血脂等多种疾病的直接诱因。

那么晚饭到底应该怎样吃呢？对很多朋友来说，晚饭后我们的活动量较白天大为减少，能量消耗也因之降低很多，因此“清淡至上”是我们准备晚餐必须遵循的原则。晚饭尽量吃得清淡一些，即少油、少盐、少糖、少辛辣。清淡不是不能吃肉，而是不能太浓汁厚味，适当吃些肌纤维短、好消化的海产品、瘦肉、蛋类都可以，少吃肥肉。

文/于康（北京协和医院临床营养科）