除了隔夜西瓜，关于“吃瓜”还有这些争议

最近有个热搜叫“隔夜西瓜把表层切掉再吃没有用”。其实，西瓜是否隔夜并不是主要问题，关键在于是否有致病菌。如果只是普通细菌（即菌落总数）超标，并不意味着一定有危害。

西瓜糖分高、水分足，的确容易滋生细菌，而且冰箱里面也隐藏着各种细菌，所以西瓜切开后不要放太久，最好尽快吃掉。但如果你使用的是干净的刀具、砧板切瓜，且及时用干净的保鲜膜包裹并放入冰箱，即使隔夜放了也能吃。

除了隔夜瓜的问题，吃瓜这件事，还有很多其他争议，今天一一解开。

为了更红更甜更大给西瓜打针?

其实，西瓜打针并不是事实，只是臆想。西瓜本来就是一种自然熟的水果，也耐储存，和很多其他水果相比，根本用不着储存保鲜技术。在实际生产中，也没有瓜农会闲得无聊去给每个西瓜打针，无论往西瓜里面打激素、糖水还是色素，都不会促使西瓜变红变甜，相反，打针还会使针眼附近的瓜肉腐烂变质，大大缩短西瓜贮藏时间，得不偿失。

还有一种说法是，市面上的大个儿西瓜都是用了膨大剂。以前买西瓜，我们都喜欢挑个头大的。但是，现在西瓜个头大，人们就会说是因为“膨大剂的使用”。膨大剂到底是何方神圣，让人们避之不及？

膨大剂是植物生长调节剂中的一类，属于农药范畴。常用的膨大剂有氯吡脲、赤霉酸等，可以加速细胞分裂，促进细胞的增大、分化和蛋白质的合成。到目前为止，正常使用时，还没发现膨大剂对人体造成任何危害。而且，植物生长调节剂都有很强的自限性，少量用能促进生长，用多了反而不利于生长，不当的使用（过量或是时期不对）会引起果实畸形，瓜农通常也不会多用。

无籽西瓜都打了避孕药?

吃西瓜的时候吐籽很麻烦，市场上的无籽西瓜便成为了吃瓜群众的福利。不过，有人说，无籽西瓜中含有大量激素，是用避孕药处理来达到无籽效果的，经常食用对人体有害。这是真的吗？

其实，无籽西瓜的产生和人类使用的避孕药没有丝毫关系。无籽西瓜是采用杂交的方法获得无籽果实的。普通西瓜都是二倍体植株，也就是细胞内含有两组染色体，可以正常结籽。人们用秋水仙素处理西瓜，将普通的二倍体西瓜和四倍体西瓜杂交，形成三倍体西瓜。而三倍体没有繁殖能力，所以不能产生种子，也就没有西瓜籽啦。这种无籽西瓜只是没有能力正常发育下一代，并不会产生有毒有害物质，和避孕药更是八竿子打不着。至于植物激素，被摄入人体后也不会起到激素的效果，完全不必谈“激素”色变，还是好好享受西瓜吧。

糖尿病人和孕妇不能吃西瓜?

夏天吃西瓜清爽舒适，而“糖友”们只能望瓜兴叹：都说西瓜含糖高、血糖指数高，糖尿病人不能吃。这是真的吗？

西瓜的血糖指数是72分，的确是高GI值（血糖生成指数）食物。不过，判断食物对血糖的影响，除了看血糖指数，还要看血糖负荷（GL）。它指的是食物中碳水化合物的含量与其 GI 值的乘积。比如，西瓜和苏打饼干的GI都是72，但每100克苏打饼干所含碳水化合物约76克，其GL大约为55，而100克西瓜所含碳水化合物约7克，其GL约为5，两者的GL相差10倍之多。也就是说，比起苏打饼干，西瓜对血糖的影响很小。

当然，西瓜对血糖影响小的前提是不多吃。如果不加节制，就会让糖尿病患者的血糖升高很多。总的来说，糖尿病人并不是绝对不能吃西瓜，二两西瓜还是不用太担心的。

有人说孕妇不能吃西瓜，给出的原因是因为西瓜的糖含量高，会升高血糖，容易造成妊娠糖尿病。其实，这跟“糖尿病人不能吃西瓜”是一个道理。

文/阮光锋

（食品与营养信息交流中心科学技术部主任）