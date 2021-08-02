国内互联网医院超一千六百家 专家：闲置不用和同质化问题严重

7月31日，互联网医院高质量发展高峰论坛在北京协和医院举办。截至2021年6月，我国互联网医院超1600家。中国研究型医院学会互联网医院分会会长文俭表示，我国互联网医院取得巨大成就，但总体还在起步阶段，存在诸多问题，尤其表现在职能定位模糊、互联互通机制不畅、行业监管困难等方面。现有互联网医院中，闲置不用和同质化问题严重。

《2021中国互联网医院发展报告》指出，受益于2018年国家关于互联网+医疗的准入政策和新冠肺炎疫情催化，互联网医院审批加速，数量大幅增加。截至2020年12月31日，全国建成互联网医院累计达1004家。国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长高勇透露，截至2021年6月，这一数据增长到1600余家。互联网医院成为医疗服务体系的重要部分，为优质资源下沉和分级诊疗发挥重要作用。

“互联网医院进入了集中建设期，如果不实行总量控制或规划控制，将来每家医院都有互联网医院也是可能的。”文俭称，“但是，建成的互联网医院中存在闲置不用的现象，以及同质化问题严重，即都在做预约挂号、医疗咨询、复诊续方、开方售药等非医疗核心业务。”

此外，互联互通建设也不理想。现实中，各个互联网医院基本上各自为政，数据不能共享、资源不能共用。“一家互联网医院就是一个信息孤岛。患者要找多少个医院的专家，就需要下载多少个App。”文俭直言。

针对上述互联网医院职能定位模糊的问题，文俭提出，互联网医院应以实体医院为依托，以公立医院为主体，为打通医改的“最后一公里”充分发挥辅助作用。各医院举办的互联网医院应与实体医院的职能定位相一致，尤其不能超越实体医院的职能。

“公立医院建设互联网医院时，要有所为有所不为，要在疑难杂症等方面下功夫，发挥专家和技术优势，开展继续医学教育，引领创新，明确流程，争做标准。”文俭表示，还要在实践中不断总结管理互联网医院的经验。

而谈及打破互联互通中的藩篱，文俭表示，要树立联体联动、共享共赢的观念，通过政府主导、社会支持、医院参与的方式合力构建互联网医疗公共平台。

文俭强调，此类平台是公益性的公众资源，不以盈利为目的，不追求资本化，避免互联网平台公司出现的问题在医疗领域发生。同时，平台要具有包容性，比如可以接入医疗保险经办机构、商业医疗保险机构和所有合规的医药生产企业、经营企业、配送企业，保障其公信力。平台还要足够智能化，让各类主体之间的交流更方便快捷。

平台推行统一的数据标准也很重要，通过统一的数据中心、统一的数据共享办法、统一的安全制度，实现监管和执业一体化，但要保护信息安全。

多位专家强调，要加强对互联网医院的监管。除了行业自我监管，还要健全法律政策，强化社会监督。据悉，国家卫生健康委相关部门已起草了互联网医院诊疗监管的相关文件。

北京协和医院远程医疗中心主任秦明伟表示，互联网医院建设始终要以人为本。首都医科大学附属北京友谊医院党委书记、理事长辛有清认为，互联网医院建设要坚持创新，绽放医德光芒、科学光芒、人文光芒。清华大学网络行为研究所副所长杨斌强调，要为互联网医院发展构建健康的生态体系，让人民健康、医院生存和学科发展相融合。