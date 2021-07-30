尿酸高不等于痛风（名医讲堂）

王先生连续两年体检发现血尿酸水平偏高，但并没有关节肿痛急性发作的病史。王先生十分焦虑，担心自己患上了痛风。

所谓高尿酸血症，是指正常嘌呤饮食下，非同日两次空腹血尿酸水平男性大于420微摩尔/升，女性大于360微摩尔/升。而痛风是一种由于尿酸盐沉积至关节所致的晶体相关性关节病，与嘌呤代谢紊乱或尿酸排泄减少所致的高尿酸血症直接相关，属代谢性风湿病范畴。

从理论上讲，高尿酸血症是痛风发生的病理生理学基础，但当机体仅有血尿酸升高而无关节肿痛等临床表现时，称为无症状的高尿酸血症，尚不能判断为痛风。所以，高尿酸血症不等于痛风。

随着人们生活水平的提高，无症状高尿酸血症的患病率呈逐年增加的趋势。据统计，我国男性高尿酸血症的患病率为9.2%—26.2%。该患病率随着年龄的增长而增长，一般来说城市高于农村，沿海高于内陆。

血尿酸的长期升高，可导致尿酸盐晶体析出沉积于关节及周围软组织、肾小管和血管等部位，久而久之引起关节软骨、骨质、肾脏以及血管内膜等急慢性炎症损伤。

针对无症状的高尿酸血症患者，无论血尿酸水平多高，也不管是否合并心血管疾病、慢性肾脏疾病、肾结石等，均不推荐使用降尿酸药物起始降尿酸治疗。根据2017年发表的中国高尿酸血症相关疾病诊疗多学科专家共识，高尿酸血症患者需要综合和长期的全程管理，按照血尿酸水平及合并的临床症状/体征，决定药物起始治疗时机，并制定相应的治疗目标，进行分层管理。

在日常生活中，高尿酸血症患者需要注意哪些事项呢？

自我管理是基础。患者应了解高尿酸血症相关知识，制定个体化的生活方式干预。如患者合并其他疾病，需要与专科医师合作制定共患病的治疗方案，避免使用影响尿酸代谢的药物。如果目前无任何症状及合并症，暂不推荐降尿酸药物治疗。

非药物治疗是关键。提倡均衡膳食，以低嘌呤饮食为主。多饮水，维持每天尿量2000—3000毫升。可饮用牛奶及乳制品(尤其是脱脂奶和低热量酸奶)，避免饮用含果糖或含糖饮料。规律运动，减轻体重，可有效降低血尿酸水平。

药物治疗是补充。经非药物干预疗效不佳时，可考虑采用药物治疗。尤其是针对血尿酸水平长期大于480微摩尔/升, 且合并代谢综合征、心血管疾病、慢性肾脏疾病及肾结石的患者，应制定合理的降尿酸治疗方案。

（作者为北京大学第三医院风湿免疫科主治医师）

《 人民日报 》（ 2021年07月30日 19 版）