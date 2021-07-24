张振宇：将智慧医院建设与医院发展紧密联动

7月24日，由国家卫健委医政医管局、河北省卫健委指导支持，人民网·人民健康联合河北医科大学第一医院举办的2021全国智慧医院建设交流大会暨第五届河北省医院管理高峰论坛在河北省石家庄市举行。会上，河北医科大学党委常委、副校长，河北医科大学第一医院党委书记张振宇表示，河北医科大学第一医院以新基建协同赋能，将智慧医院建设与医院发展紧密联动，在积极推动学科和医院高质量发展的同时，努力实现群众看病就医“少跑、就近跑、不跑”的目标。

张振宇介绍，河北医科大学第一医院以打造“精致医院”为目标，持续推进智慧医院建设。“2020年11月，医院新建的5G病房综合楼正式启用。楼内配备有先进的医疗设备，配置医疗网、办公网、设备网、无线物联网等四套网络，实现移动、联通、电信三大运营商5G网络全覆盖。”

今年3月，河北医科大学第一医院获得河北省卫健委颁发的河北省首批互联网医院牌照。张振宇表示，医院依托5G互联网开展移动护理、移动查房，将信息系统延伸到病人床边。完成电子签名系统建设，开展医联体云平台建设，通过云化部署实现信息互通、远程会诊、远程阅片、远程培训等各项功能，推动建设以互联网诊疗为核心业务的惠民、惠医新型医院。

张振宇表示，今年是河北医科大学第一医院建院50周年，立足“十四五”新开局，第五届河北省医院管理高峰论坛将围绕推进智慧医院建设，助力高质量发展，由医院管理专家，医院院长共同探讨智慧医院建设发展新路径，助力新时期医院高质量发展。

“希望各位专家以本次论坛为契机，聚焦老难题和新挑战，拿出真招、实招、硬招。希望河北医科大学第一医院能够进一步夯实信息化医疗基础，以信息化建设、提升患者就医体验、提升电子病例为核心，建立健全智慧医疗系统，进一步提高医疗服务质量。”张振宇说。