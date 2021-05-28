公立医院社会评价研究院成立

本报北京电 （记者熊 建）日前，由人民在线与北京医学奖励基金会主办，默克医药健康中国作为支持单位的“社会评价科技推动公立医院高质量发展研讨会”在人民日报社举行。人民网舆情数据中心、人民在线发布《公立医院高质量发展社会评价报告》，并宣布成立由国家卫健委医政医管局作为指导单位的公立医院社会评价研究院。

公立医院作为中国医疗服务体系的主体，在重大疫情防控和突发公共卫生事件的紧急医学救援当中发挥了重要作用。“十四五”开局之年，高质量发展成为公立医院深化改革的“主旋律”，对医院的管理体制、运行机制、发展方式和服务模式都提出了新要求、新挑战。

突如其来的新冠肺炎疫情让更多公立医院意识到了防范化解重大突发公共卫生风险的重要性，科技在社会评价中的作用也因此得到更加广泛的认可。人民网舆情数据中心执行主任、人民在线总经理董盟君表示，“人民云社会评价科技”通过人工智能、大数据、云计算等技术应用，可以快速、高效、精准地将海量的“社会认知”转化为可定性和定量分析的社会评价。

董盟君表示，成立公立医院社会评价研究院，旨在推动公立医院高质量发展，通过大数据帮助公立医院管理者及时发现医院管理中的薄弱环节，助力医院进一步改善患者就医体验和医护执业感受，减少医患纠纷，提升患者满意度。

公立医院社会评价研究院成立后，将协助国家卫健委医政医管局做好公立医院舆情管理、行风监督等工作，帮助公立医院完善管理体系，树立良好形象，为营造良好的医患舆论环境贡献力量。