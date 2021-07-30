截至7月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例64例，其中境外输入病例43例（云南21例，广东9例，上海7例，福建3例，辽宁1例，山东1例，四川1例），本土病例21例（江苏18例，湖南2例，北京1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者572人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例660例（其中重症病例17例），现有疑似病例2例。累计确诊病例7385例，累计治愈出院病例6725例，无死亡病例。

截至7月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例932例（其中重症病例25例），累计治愈出院病例87307例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92875例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1084620人，尚在医学观察的密切接触者16569人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例，其中境外输入17例，本土8例（江苏4例，湖南4例）；当日转为确诊病例2例（境外输入1例）；当日解除医学观察15例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者419例（境外输入396例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27678例。其中，香港特别行政区11982例（出院11709例，死亡212例），澳门特别行政区59例（出院54例），台湾地区15637例（出院12801例，死亡787例）。