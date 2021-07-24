赵增仁：精致医院建设的实践与思考 

7月24日，由国家卫健委医政医管局、河北省卫健委指导支持，人民网·人民健康联合河北医科大学第一医院举办的2021全国智慧医院建设交流大会暨第五届河北省医院管理高峰论坛在河北省石家庄市举行。活动现场，河北医科大学第一医院院长赵增仁围绕“赋医院以智慧，践行精致医院理念”主题进行了交流分享。

近年来，河北医科大学第一医院积极践行精致医院发展理念，持续推进智慧医院建设。据赵增仁介绍，“精致医院”的建设，主要包括五方面，即规模要适度、学科有特色、管理精细化、运营有效率、医院有文化。

规模要适度，指在床位有限的情况下，既要提高床位使用率、守住患者质量，也要抓好学科建设。

学科有特色，指医院要根据各自建设基础，制定不同的学科建设思路。河北医科大学第一医院的建设思路可以概括为“四个维度一个平台”，四个维度分为向上、向下、向内、向外，向上对学科进行整合，向下发展亚专业，向内是人才队伍建设和新技术培育和孵化，向外是通过医联体对管理和技术进行输出，一个平台是将多个专业共诊共治疾病聚集到诊疗中心的平台。

管理精细化，一是通过创新举措增加管理力度和刚性，二是加强质量管理，关注医疗质量、医院管理质量以及客户质量，三是重视医院后勤管理，积极实行6S管理，四是智慧医疗助力医院精细化管理。

运营有效率，即以强质量（以质量安全为保障）、增体量（以工作量为基础）、调结构（以工作效益为导向）为运营目标。“医院在运营管理过程中，要处理好四方面的成本：医疗成本、人力成本、能源成本、运营成本。”赵增仁说。

对于医院有文化，在赵增仁看来，文化是一个医院发展的血脉，医院文化是逐渐沉积下来的。优秀的医院文化，不但可以凝聚人心，还可以激励职工创新。“我院的文化，主要包括以患者为中心的文化、关爱职工文化、质量安全文化、组织文化、健康教育文化、服装文化等。”赵增仁说。

最后，赵增仁分享了精致医院建设的感悟：“第一，公立医院高质量发展，引擎重在运营；第二，河北地区包括我们医院在内的公立医院，在规范管理和治理能力上与省外优秀医院相比还有一定差距，这是我们应该努力的方向；第三，当今公立医院发展面临的形势，是困难也是机遇。要把握机遇，克服困难，实现高质量发展。”