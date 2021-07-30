长夏调理脾胃 巧用黄色食物

目前正值传统中医“五季”中的“长夏”，巧妙食用各种“黄色”的粮食、水果等食物来补益脾胃正是时候。但你知道常见利于补脾胃的黄色食物有哪些吗？不同体质又该怎样选择合适的黄色食物呢？广东省名中医、省中医院脾胃病科大科主任黄穗平教授来给大家支招。

为何黄色食物补脾胃？

中医认为脾胃是人体的“后天之本”，广东省中医院脾胃病大科主任黄穗平教授介绍说，中国古代从医者在长期的实践中将一年分为春、夏、长夏、秋、冬“五季”，其中的长夏即阳历的七月和八月，涵盖小暑、大暑、立秋、处暑四个节气。脾在五行中属土，五季中的“长夏”对应五行中的“土”，因此有“长夏最宜补脾土”之说。

而在养生食膳的丰富经验积累中，五色五味入五脏，即白入肺、辛；赤入心、苦；青入肝、酸；黄入脾、甘；黑入肾、咸。意思是说，白色食物补肺，红色食物补心，绿色食物补肝，黄色食物补脾，黑色食物补肾。因此，长夏（七月和八月）宜食用黄色食物补脾胃。

从现代营养学的角度来讲，黄色食物富含维生素A、维生素D。维生素A能保护肠道、呼吸道黏膜，减少胃炎等疾患发生；维生素D有促进钙、磷元素吸收的作用，能壮骨强筋。因此现代营养学也认为经常食用黄色食物，可以增强脾胃功能，促进食物消化、营养吸收。

食用黄色食物也要辨体质

黄穗平提醒，黄色食物能够养脾胃，但人有不同体质，食物也有寒性和热性之分，具体食用时要注意区分，选择适合自己身体状况的食物。

下面是一些常见的黄色食物的性味和功效。

五谷杂粮

南瓜，性味甘平，入脾胃经，润肺补脾，补中益气，适用于脾胃虚弱、营养不良、水火烫伤等症。胃脘疼痛、脾胃气机不通，经常腹胀嗳气、湿热的人应少吃；有脚气、黄疸者忌食。

黄玉米，性味甘平，入脾胃经，可清热祛湿，利尿通便，适合舌苔黄腻的湿热人群以及有习惯性便秘者；糖尿病、阴虚火旺体质不宜食用。

小米，性味甘凉，归肾脾胃经，健脾和胃，补益虚损，对脾胃虚热、反胃呕吐有良好作用，适用于舌红苔少阴虚火旺人群。胃寒者不建议食用。

地瓜，性味甘温，归胃经，补益脾胃，养气和血，适合脾胃虚弱、形瘦乏力者；吃太多容易反酸烧心，胃肠胀气，糖尿病患者也不宜食用。

胡萝卜，性味甘平，入肺、脾经，健脾消食，润肠通便，对食欲不振、腹胀、视物不明者有很好功效，但脾胃虚寒者忌食。

土豆，性味甘平，入胃、肠经；益气健脾，调中和胃，适合脾胃气虚营养不良者；多食易反酸烧心、胃肠胀气。

黄色水果

佛手，性味辛、苦、温，入肝脾胃肺经，疏肝理气和胃止痛，适用于肝胃气滞、胸胁胀痛、胃脘痞满，食少呕吐者；阴虚有火，无气滞症状者慎服。

芒果，性味甘酸凉，入肺、大肠经，益胃止呕，生津止渴，适合口渴咽干，食欲不振、晕眩呕吐者；糖尿病、肾炎慎食；芒果是热带水果，湿毒郁滞容易化火，吃太多可能会出现舌苔黄腻等湿热表现。

菠萝，性味甘平，归胃、肾经，消暑解渴，开胃消食，适用于营养不良、消化不良、肠炎腹泻、伤暑、身热烦渴、食欲不振、低血压、小便不利、头昏眼花等症；与芒果相似，食多易助湿热。另外鸡蛋中的蛋白质与菠萝中的果酸结合易使蛋白质凝固，影响消化，两者不要一起吃。

番木瓜，性味酸平，入脾胃经，消食开胃，生津解渴；适宜消化不良者；孕妇、过敏体质人群慎食；食多容易有湿。

黄皮，性味辛甘酸温，归肺胃经，可行气止痛，健胃消肿，适用于食积胀满、疝痛、痰饮咳喘者；黄皮行气作用强，孕妇和气虚者不宜。

黄色调味品

蜂蜜，性味甘平，入脾肺大肠经，补中润燥，止痛解毒，适合阴虚证多的咳嗽、咽干、口疮、便秘者；糖尿病、湿气重者慎用；容易反酸、烧心、饥饿时胃痛的人也要少吃。

姜，性味辛微温，入脾肺胃经，可发汗解表，温中止呕，适合伤风感冒、胃寒疼痛、寒性呕吐、食物中毒、晕车船者；阴虚内热、肝炎、糖尿病等人群慎用。

食疗方推荐

健脾养胃黄金粥

材料：南瓜150克，党参20克，大米50克，瘦肉50克。（2人份）

做法：将南瓜去皮切块，与洗净的党参、大米、瘦肉放入锅中，加入清水，大火煮开、小火慢熬。

功效：黄色食物和药材熬出来的这款粥，香浓可口营养均衡，适合于脾胃虚弱、气血不足、营养不良的人食用，也适合病愈后调养和产妇食用。

南瓜非常适合在夏季食用，《滇南本草》记载：“南瓜性温，味甘无毒，入脾、胃二经。”能补中（脾胃）益气，润肺化痰，有和血养血，驱虫解毒，止渴止喘等作用。

此外，党参色黄味甘，入脾胃，有补中益气、生津养血的作用，因此推荐脾气虚的人吃党参，但和黄芪比起来，党参的补气力度还是弱一些，因此气虚明显的人可以加上黄芪20克，二者共用来增强补气的效果。

提醒：这些人不适合吃南瓜

发烧者食用南瓜不利于退烧；咽喉肿痛的人食用南瓜会加重病情；脾胃湿热过多食用南瓜会助长体内湿热症状；有脚气、黄疸等湿阻化热者也不适宜食用南瓜。文/全媒体记者周洁莹