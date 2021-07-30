德尔塔来了，国产疫苗还能提供有效保护吗？业内：能！

在此次“德尔塔”毒株引发的南京疫情中，作为新冠疫苗重点接种人群的机场工作人员，为何仍有一些人被感染？国产新冠疫苗能否有效抵御“德尔塔”变异毒株？在变异病毒传播的环境下，群体免疫还能通过接种疫苗实现吗？

面对“德尔塔”毒株 新冠灭活疫苗仍能提供有效保护

7月29日晚，在外交部主办的新冠疫苗合作企业对话会上，国药集团中国生物董事长杨晓明回应了中国生物的新冠灭活疫苗针对德尔塔毒株有效率的问题。杨晓明表示，通过在实验室中将接种中国生物新冠灭活疫苗后形成免疫人群的血清与席卷全球的多个新冠病毒变异株进行交叉中和实验，发现中国生物新冠灭活疫苗对包括“德尔塔”毒株在内的4个典型的变异株，都能够实现交叉中和，换句话说，中国生物新冠灭活疫苗仍能提供有效保护。

“虽然大家都很关注‘德尔塔’毒株的大流行，但因为‘德尔塔’毒株刚刚输入国内，它在流行病学环境下对疫苗有效率产生影响的整体数据，还需要时间去验证。”杨晓明指出，中国生物一直在密切观察新冠病毒的变异情况，也会及时针对病毒的变异对疫苗研发以及生产供应进行策略上的调整。

杨晓明介绍，目前正在为应对病毒变异做积极的准备。国药集团中国生物针对南非发现变异株的灭活疫苗研发正在进行，目前正处在动物实验阶段。针对“德尔塔”变异株的灭活疫苗也在开发中。其他技术路线上，针对变异株的重组蛋白疫苗、mRNA疫苗研发也都在进行中。

会上，科兴生物首席商务官杨光就科兴疫苗针对“德尔塔”毒株的有效率也作出了回应。他介绍，科兴生物目前已经获得全球多个流行变异株的样本，也将科兴疫苗接种者的血清与不同变异株进行了中和抗体实验，看到了显著的效果。

杨光称，科兴疫苗目前在拉美地区被大范围使用，智利近期发表真实世界保护力数据显示，在新冠病毒伽马毒株流行的地区，科兴疫苗有明显的保护作用。而“德尔塔”毒株的血清中和抗体研究中也看到了与伽马毒株类似的结果，科兴目前也正在使用“德尔塔”毒株进行新疫苗的研发生产，接下来将进一步推进这一项研究。

接种疫苗仍可以建立免疫屏障 不需要担心

7月29日，博鳌亚洲论坛在京发布《全球新冠疫苗应用图景报告》，中国疾病预防控制中心首席专家、研究员邵一鸣在接受记者采访时表示，南京疫情仍然属于由外部输入病毒在局部地区造成的小规模疫情，在强有力措施之下，相信可以像近期一些局部疫情一样，很快被扑灭。目前全世界的新冠疫苗都属于世卫组织三级预防标准中的二级预防，即防发病，南京患者接种疫苗后仍感染的情况在意料之中。“德尔塔”变异毒株传播力高、但不可怕，国产疫苗仍可以建立免疫屏障。

邵一鸣解释，现在全世界的新冠疫苗，不论保护率是90%、80%还是70%，都指的是二级预防，不是一级预防。接种疫苗后仍然感染的情况，也给进一步加强公共卫生防控措施和疫苗的利用提出了一些新问题，相关的科学研究都在加快，这种情况将会逐步减少。

“德尔塔”变异毒株的传播系数大幅度提高，有人担心可能会给通过疫苗实现群体免疫造成很大障碍。“作为病毒学家，我们非常关注这些问题，但并不会恐慌或焦虑，原因就在于基础免疫。”邵一鸣称，目前全球的新冠疫苗都是根据中国2020年1月公布在网上、与全球共享的新冠病毒基因序列研制的。疫苗的保护效果能够形成一个很强的基础免疫。打过疫苗的人体内，都会有很好的记忆细胞。再次接种疫苗时，不管是用早期毒株的疫苗来做加强，还是用变异株的来做加强，都能有效地唤醒记忆细胞，产生非常好的保护效果。

邵一鸣解释，计算免疫屏障的公式是（1-1/R0×100%）。新冠病毒早期毒株的传播系数R0值是3，那么形成免疫屏障大概需要66%的人接种疫苗。假如R0提高到4，免疫屏障的标准也会提升一些，这是可以实现的。如果R0值从现在的3提高20%到30%，接种疫苗还是可以建立免疫屏障的，大家不需要担心。（崔元苑综合环球时报微信公号、北京日报客户端）

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