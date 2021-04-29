国家卫健委：不允许存在虚拟互联网医院

日前，国家卫健委医政医管局局长焦雅辉表示，各地在审批互联网医院前要先建立省一级的互联网医院医疗服务监管平台。互联网医院一定要以实体医疗机构为依托，实现线上线下一体化监管，不允许虚拟互联网医院存在。

我国互联网医院正进入快速发展期，目前审批的互联网医院达1100余家，全国三级医院开展预约诊疗的比例超过50%，7700余家二级以上的医院建立了预约诊疗制度，其中能够做到分时段精准预约诊疗的超过80%。焦雅辉介绍，国家卫健委已要求各地在审批互联网医院前一定要先建立省一级的互联网医院医疗服务监管平台。截至目前，全国30个省市已建立起互联网医疗监管平台。

同时，互联网提供医疗服务人员需要经过电子认证，整个医疗服务要进行全程留痕和可追溯。焦雅辉说：“目前，国家卫健委正推行医疗机构和医师、护士的电子证照，能够更便捷地查询到互联网服务机构和人员的资质。”目前，国家卫健委正研究出台关于互联网医疗服务的规范，在监管方面提出统一要求。（记者 杨绪军）