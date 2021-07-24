李兵：智慧医院建设要基于实体医院 坚持“看病”本身

7月24日，由国家卫健委医政医管局、河北省卫健委指导支持，人民网·人民健康联合河北医科大学第一医院举办的2021全国智慧医院建设交流大会暨第五届河北省医院管理高峰论坛在河北省石家庄市举行。

会上，柳州市工人医院党委书记李兵以《智慧医疗建设：挑战和我们的实践》作主题分享。他认为，互联网医院、智慧医院建设一定要基于实体医院，坚持“看病”本身，以看病为核心，以患者为中心。

李兵介绍，柳州市工人医院始建于1933年，现已发展成为由新总院、鱼峰山院区、西院、南院组成的一院多区医疗格局，并牵头与8所二级医院、10所一级医疗机构建立医疗联合体。自2014年开始“互联网+医疗”探索实践以来，在医院信息化建设上取得了不错的成绩。

“2016年柳州市工人医院推出1.0版智慧医疗平台，经过不断迭代更新，于2020年9月发布3.0版本。3.0版本智慧医疗平台除提供挂号、缴费、账单查询等多项服务外，还为患者家属提供手术重要节点实时播报服务，有效解决患者看病难题的同时，实现医患友好互动和医疗关怀。”李兵表示。

在分享柳州市工人医院互联网医院整体建设框架时，李兵提出，互联网医院建设最核心的内容应契合患者的真实需求。“其中涉及的环节包括轻问诊、专科咨询、患者管理、多学科会诊、远程医疗等，核心目标应该是实现医患的互动，同时给出解决方案。”他说。

据了解，疫情防控期间，柳州市工人医院在原有在线咨询核心功能上开通了免费咨询服务，由感染性疾病科、呼吸与急危重症医学科、急诊医学科、儿科等各临床科室经过专业培训的医师24小时在线，为群众提供疫情相关的诊疗咨询、防护咨询和健康教育等。截至2021年5月，线上专区咨询量已达16136人次。李兵表示，通过智慧医院建设，医院目前已实现在线咨询、智能导诊、检查预约、自助入院、自助缴费等多项功能。智慧医院平台服务总量达1763万人次，实名绑卡人数达65万，在线咨询服务总量达46.3万人次，平台日服务量超过50000人次。

李兵还提出，未来影响智慧医院建设要素可以总结为“ABCD”：A代表AI（人工智能），提供精确的医疗服务，改善就医体验；B代表Blockchain（区块链），全面保障医疗信息安全、支付安全、数据及风控安全；C代表Cloud（云），实现医疗健康数据最大化的获取、存储和使用，提升医疗资源使用效率；D代表Big Data（大数据），整合医疗数据来源，实现互联互通、辅助决策等。