【直播预告】强直性脊柱炎：“治”“动”结合 远离“折叠”

5月8日是今年的世界强直性脊柱炎日。从5月6日开始，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”直播间将连续3天为广大网友和病友带来强直日特别关爱节目，邀请3位知名风湿免疫科专家，从不同角度为您答疑解惑，了解有关强直疾病及治疗的方方面面。

一说到强直性脊柱炎，很多人就闻之色变。的确，强直性脊柱炎属于难以治愈的疾病，而且是慢性全身性疾病，很多患者不仅饱受疼痛的折磨，还要遭受精神上的打击，严重影响正常的生活与工作。

虽然强直性脊柱炎还无法根治，但事实上，强直性脊柱炎经过长期正规治疗是可以缓解病情发展、抑制骨结构进展的，而且科学运动也可以配套起到很好的效果。

2021年5月8日11:00-12:00，我们将邀请上海交大医学院附属仁济医院风湿免疫科行政副主任郭强、上海交大医学院附属仁济医院风湿免疫科副主任医师李挺做客演播室，为大家进行强直性脊柱炎系列访谈的第三场直播，探讨强直性脊柱炎的规范治疗与运动管理，千万不要错过。

专家介绍：

郭强，博士、主任医师、上海交大医学院附属仁济医院风湿免疫科行政副主任。

中国医师协会免疫吸附学术委员会常务委员、中国医药生物技术协会风湿免疫样本库委员兼秘书、上海市医师协会风湿免疫医师分会委员兼秘书、上海市免疫协会风湿免疫专委会委员、上海市风湿免疫科临床质控中心专委会委员。

擅长：类风湿关节炎、脊柱关节炎、银屑病关节炎、红斑狼疮、干燥综合征、痛风的靶向治疗与免疫调节，以及风湿相关肺病、肾病的综合诊治。

李挺，博士，上海交大医学院附属仁济医院风湿科副主任医师。

中国医师协会风湿分会影像学分组副组长、上海市医学会风湿病分会青年委员、上海市医师协会风湿病分会委员、上海市医师协会科普分会委员、上海市中西医结合学会风湿病专业委员会委员、海峡两岸医药卫生交流协会风湿病专委会影像学分会委员。

擅长：长期专注于风湿病肌肉骨骼超声推广、教学及风湿性疾病慢病管理工作和研究。

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