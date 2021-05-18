直播预告：系统性红斑狼疮患者能不能怀孕，对娃有没有影响？

系统性红斑狼疮是一种病因尚不明确，可累及全身多系统的慢性结缔组织病。患者体内免疫系统发生紊乱，产生大量自身抗体，自身组织，引起全身多脏器和系统受损。目前，系统性红斑狼疮尚无根治手段，但经过规范治疗后可以达到长期缓解的效果。其治疗原则为早发现、早治疗、个体化及联合。

系统性红斑狼疮疾病本身并不影响女性患者的生育能力，因此是可以怀孕、妊娠的。现在，系统性红斑狼疮女性怀孕已不是新鲜事，但是狼疮怀孕仍属于高危妊娠，选择妊娠时机是母子平安的关键。

05月18日（周二）14:30至15:30，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院风湿免疫科副主任、教授苏茵进行视频直播，结合系统性红斑狼疮诊疗的特点，科普疾病的治疗及日常管理，千万不要错过。

专家简介：

苏茵，北京大学人民医院风湿免疫科副主任，主任医师，博士研究生导师。兼任北京大学医学部风湿免疫学系副主任、中华医学会风湿病分会第十一届委员会常务委员、北京医学会风湿病学分会第七届委员会候任主任委员、中国医师协会风湿免疫科医师分会第四届委员会常务委员；担任《中华风湿病杂志》、《中华临床免疫和变态反应杂志》、《医学参考报·风湿病频道》、《ARD中文版》及《BMJ中文版》等多个风湿病相关专业杂志的编委。担任国家自然科学基金及北京市自然科学基金的评审专家，是北京市继续医学教育委员会、住院医规范化培训内科专科委员会及中国医师学会专科医师培训基地评审专家。

擅长：长期从事风湿免疫病临床诊治，对常见风湿病及疑难病例的诊断和治疗具有丰富的临床经验。

有着“慢性癌症”之称的系统性红斑狼疮，对很多人来说依旧十分陌生。这其实是一种自身免疫性疾病，是一种好发于育龄期（20~40岁）女性的自身免疫性疾病，我国的患病率约0.03%~0.07%。男人、老人和小孩也会发病，不过发病率比较少。

大多数患者期初表现为发热、乏力、体重减轻、脱发、皮疹等症状，不容易发现自己得病。随着疾病的进展，患者逐渐出现多个系统的损害，病情缓解与加重交替进行的过程，时好时坏，迁延不愈。

系统性红斑狼疮尚无根治手段，但经过规范治疗后可以达到长期缓解。早发现、早治疗、个体化及联合是其治疗原则。药物治疗可以减轻或阻止疾病的脏器损伤，并维持病情的持续缓解状态，过去相比其预后有了显著盖上，积极有效的治疗可实现患者的长期生存。

在医疗水平不高的过去，怀孕是系统性红斑狼疮患者的禁忌证，一方面怀孕容易诱发系统性红斑狼疮病情活动或加重，另一方面患者不良妊娠的风险也明显增加，容易出现如反复流产、早产、胎儿生长受限等。

怀孕时，由于体内激素水平发生改变，40%~50%患者会出现不同程度的病情活动，其中以皮疹和关节炎最为常见。此外，受孕后体内血容量增加，同时增大的子宫常常压迫输尿管，大大加重了狼疮性肾炎患者的肾脏负担，导致肾损伤。因此，系统性红斑狼疮女性妊娠一事，对母婴双方来讲均需慎重考虑。

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