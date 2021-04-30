直播预告：小青年当自强？这些腰背痛你真的不该忍

生活中，很多人都有过“腰背痛”的经历，很多人可能都不觉得是个事儿，特别是一些年轻人，觉得休息一下就好。但有些人的腰背痛并不是那么简单，有可能是强直性脊柱炎找上了你。究竟什么样的腰背痛是年轻人一定不能忽视的？出现问题又应该向谁寻求帮助？

2021年05月06日（周四）11:00-12:00“人民好医生”客户端将邀请重庆医科大学附属第二医院风湿免疫科主任唐琳进行视频直播，来和大家一起分享强直性脊柱炎及其诊疗的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

唐琳，重庆医科大学附属第二医院风湿免疫科主任，主任医师、副教授、硕士研究生导师。中国医师协会风湿免疫科分会全国委员，重庆市医学会风湿病学会副主任委员，重庆市医师协会风湿病专业委员会副会长，重庆市医学会罕见病专业委员会副主任委员。

擅长：自身免疫性疾病以及自身炎症性疾病的诊断治疗。

强直性脊柱炎是一种慢性炎症性疾病，属于风湿免疫病。主要累及脊柱、骶髂等关节，表现为下背部或臀部疼痛、僵直，具有明显家族聚集倾向。可影响正常生活，甚至致残，但不影响寿命。

强直性脊柱炎好发于青壮年，对于13～31岁青年，尤其是青年男性。强直性脊柱炎一般起病比较隐匿，早期可无任何临床症状，有些病人在早期可表现出轻度的全身症状，如乏力、消瘦、长期或间断低热、厌食、轻度贫血等。由于病情较轻，病人大多不能早期发现，致使病情延误，失去最佳治疗时机。

强直性脊柱炎患者多有关节病变，且绝大多数首先侵犯骶髂关节，以后上行发展至颈椎。少数病人先由颈椎或几个脊柱段同时受侵犯，也可侵犯周围关节，早期病变处关节有炎性疼痛，伴有关节周围肌肉痉挛，有僵硬感，晨起明显。也可表现为夜间疼，经活动或服止痛剂缓解。随着病情发展，关节疼痛减轻，而各脊柱段及关节活动受限和畸形，晚期整个脊柱和下肢变成僵硬的弓形，向前屈曲。

目前，临床上诊断强直性脊柱炎的标准是：

1， 下腰背痛至少持续3个月，活动后疼痛改善，但休息后不缓解；

2， 腰椎屈伸和侧屈活动受限；

3， 胸廓扩展范围小于同年龄和性别的正常值；

4， X线表现：双侧骶髂关节炎轻微异常（II级），或单侧骶髂关节炎明显异常（III级）。

如果患者具备最后一条，且分别满足前三条中的任何1条，即可确诊。

如何收看直播：

一、下载人民好医生客户端。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”。

人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。