靠洗眼液明亮双眸？小心洗出眼部感染

如今，在一些网购平台上，带货主播们宣称，化妆、佩戴隐形眼镜、空气污染均会使“脏东西”进入眼中，而洗眼液则可以去除眼内“垃圾”，让双眸更明亮。不过，事实真是如此吗？

陆军军医大学陆军特色医学中心（大坪医院）眼科副主任刘莛在接受科技日报记者采访时表示，眼睛是有“洁癖”的器官，具有自我清洁的能力。人们平时的眨眼（又称瞬目反应），是一种保护性的神经反射动作，可以使泪水均匀分布在角膜和结膜上以保持眼部湿润，正常人2至6秒就要眨眼一次。自身代谢产生的坏死细胞、组织或者外界的灰尘、漂浮物等，都会通过泪水被冲刷出眼部。

因此，只要泪液正常分泌，就可以满足日常生活中眼部清洁的需要。至于商家宣称洗眼液能冲洗出眼内“垃圾”，刘莛表示，其实洗眼液最多只能冲洗尚未干结的“眼屎”（睑板腺分泌物），这些分泌物即使不冲洗也终会被排出眼外。

那么，什么时候需要洗眼？刘莛表示，在结膜、角膜受伤时或在接受眼科手术前，可以通过冲洗眼部除去结膜囊内的异物或分泌物，以保证手术效果。

整个洗眼过程需要专业人士使用专门的洗眼器进行操作。“有些明星在直播时洗眼，将洗眼杯扣在眼部，转动眼球，洗眼20秒左右。这种‘死水’洗眼法很有可能把眼睑皮肤及睑缘存在的细菌带至眼表，增加感染风险。”刘莛介绍说，医学上的洗眼，是用“活水”冲洗眼表：先把眼睑翻开，将医用洗眼液冲入结膜囊，把穹窿部等容易藏“脏东西”的地方洗干净，再在外眼放置眼杯，使液体冲洗眼表后自动流入眼杯内，确保不会污染眼睛。

据了解，市售洗眼液的主要成分包括：马来酸氨苯那敏、软骨素硫酸钠、甘草酸二钾、维生素B6、牛磺酸、维生素B12等，看似成分多样、营养丰富，但却暗藏危机。

洗眼液为了延长保质期会添加防腐剂，频繁接触防腐剂会破坏角膜的健康，严重的可致失明。此外，一瓶洗眼液里的马来酸氨苯那敏（俗称扑尔敏）含量虽不高，但频繁使用就会造成药物依赖。不恰当地使用洗眼液、眼药水等都易破坏眼表自身的菌群环境，导致菌群失调，从而增加眼表疾病的患病风险。

专家提醒，如出现眼部干涩、疲劳，可以让眼睛充分休息、放松眼部肌肉，也可以使用一些正规的缓解眼部干涩的人工泪液。如果卸妆时，化妆品不慎掉入眼内，推荐使用生理盐水或者不含防腐剂的人工泪液进行冲洗。总之，出现任何眼部不适都应去正规医院进行治疗，在医生的指导下合理用药。（雍黎）