直播预告：自身免疫病患者妊娠期的管理

免疫系统是由组织、器官和细胞组成的网络，其作用在于保护机体免受有害生物的侵害，防止感染和疾病的发生。然而，自身免疫性疾病患者的免疫系统会错误地攻击健康的组织和细胞，受累部位或系统遍布全身。

妊娠是一个复杂的生理过程，维持母体对胎儿这一“非己”成分的免疫耐受以及对外界刺激的正常应答免疫系统需要发生的一系列改变和调整，自身免疫性疾病更加容易出现免疫应答异常，严重威胁母婴安全。

5月20日（周四）14:30至15:30，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院风湿免疫科主任医师陈适及副主任医师李春进行视频直播，科普自身免疫病患者妊娠期管理的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

陈适，北京大学人民医院风湿免疫科教授，主任医师，研究生导师。主要研究方向为结缔组织病特别是发病及治疗的研究。对红斑狼疮发病机制及免疫治疗的国内外研究现状有较深入的了解，特别是狼疮合并妊娠有较多治疗经验。作为副主编编写了《临床风湿病手册》，参与编写多本风湿病专著。兼职国家医师资格考试临床类别试题开发专家委员会委员，北京市医疗事故鉴定医疗卫生专家，中国新药杂志审稿人，风湿病与关节炎杂志审稿人。

擅长：结缔组织病的诊断和治疗，特别对红斑狼疮、系统性血管炎有较深入的认识。

李春，北京大学人民医院临床免疫中心/风湿免疫研究所副主任医师，北京医学会风湿病学分会青年委员，《中华临床免疫和变态反应杂志》青年编委，《International Journal of Rheumatic Disease》审稿人，《Clinical Rheumatology》审稿人。以第一作者或通讯作者发表论文30余篇。主持国家自然科学基金青年基金、教育部新教师基金、北京市自然科学基金、亚太风湿病学会(APLAR)基金及中华医学会临床医学科研专项资金-风湿病学发展与研究资金。先后获得APLAR最佳论文奖、北京大学人民医院学术新星。

擅长：常见风湿病、抗磷脂综合征、免疫相关性不孕等。

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