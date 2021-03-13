什么是风湿病？如何预防风湿病？不得不看！

如何预防风湿病？

风湿病是一种常见的疾病。风湿病在我们的生活中危害很大，必须及早发现，及早治疗。本期周效带来的治疗风湿的偏方是什么？风湿病的注意事项是什么？我希望大家关注。

什么是风湿？

风湿以自身免疫性疾病为主，主要累及关节、骨骼、肌肉、血管及相关软组织或结缔组织。大多数患者隐蔽性差，病程长，且有遗传倾向。诊治难度很大。血流中可检测到不同的自身抗体，可能与HLA的不同亚型有关，对非甾体抗炎药、糖皮质激素和免疫抑制剂都有较好的短期或长期缓和反应。俗话说，如果天气变了，一些关键性的现象会与疼痛有关，特别是中老年人。

如何鉴别风湿病？

风湿以阴天病情加重为特征，表现为关节痛。你还需要检查一下血沉。血沉高是风湿病的特征。

如何引起风湿病？

1.关节劳损

长时间加班的人要注意这一点，要积极防风，这是风湿病的常见原因。例如，普通的慢性下腰椎劳损和腱鞘炎，往往有长期的过劳史。长期积累的损伤还会导致相关组织的充血，水肿和粘连，从而导致疾病。

2.工作环境

结果发现，许多长期在寒冷环境中工作的人都患有风湿病，其发病原因与寒冷、黑暗、潮湿、出汗后的风等环境因素密切相关。

3.免疫功能障碍

通常每个人都应该注意提高自己的免疫力。正因如此，在日常生活中免疫功能的存在，使机体在细菌等病原微生物的侵袭下，能调动人群的防御力量将其消灭。若机体免疫功能不全，可引起风湿。

如何预防风湿病？

1、每天加强体育锻炼，以增强抵抗力。由于风湿病是一种免疫系统疾病，因此由于强大的免疫功能，不太可能发生。

2、住宅必须阳光充足，通风干燥，不能在阴暗潮湿的地方居住。

3、注意保暖，不会被风吹凉，从而获得风湿的机会更少。特别是冬天骑车的朋友们，一定要注意护膝。不可为一时之风而侵害风湿。女性在分娩的时候一定要保暖，防止产后风湿。由于产后身体抵抗力最弱，易受风寒侵蚀，得风湿。

4、经常用热水泡脚，促进脚和腿的血液循环，有助于预防关节炎和风湿。经过一天的努力，泡脚也是一种放松。温水中最好再加一点活血循环。

5、保持良好心态。情绪不佳时，疲倦时，是人体抵抗力最低的时候。此时易受风寒侵蚀，得风湿。