华中科技大学同济学院附属协和医院：打造高质量发展的科技创新引擎

近日，由人民网·人民健康策划推出的《科研的力量——全国大型公立医院管理者深度访谈》栏目走进华中科技大学同济学院附属协和医院（以下简称协和医院）。该院院长、血液病学研究所所长胡豫表示，公立医院要实现高质量发展，应秉持敢为人先的科技创新精神。

华中科技大学同济学院附属协和医院院长胡豫

以科技创新为抓手 解决临床需求“痛点”

胡豫介绍，近年来，协和医院以科技创新促进临床发展，学科建设获得长足发展。

第一，发展以器官移植为代表的疑难重症疾病救治技术，包括心脏、肝、肾、血液、角膜等移植。特别是在供心保护、边缘心保护、心脏脏器运转系统、机械辅助系统等新研究领域，已基本形成心脏移植的中国方案。

第二，探索以基因诊疗为代表的精准医疗技术，如血栓病分子诊断体系的构建。协和医院通过基础研究、建立国内血栓病样本库等措施，发现3个我国血栓病常见的基因变异和53种罕见变异，将基础研究结果用在临床分子诊疗上，筛选出血栓病高危人群，进行早期预防。此外，协和医院同时还开展静脉分子诊断、肿瘤精准医学和其他遗传性疾病的精准医学诊断。

第三，促进科研质量提升和科技转化。协和医院CAR-T（嵌合抗原受体T细胞免疫疗法）和分子诊断等都是以解决临床问题为导向。在转化上，协和医院麻醉科发明了一款可视性喉镜，用于做插管时清楚看到是否插得进、插得准。

科研创新促进临床发展 科研成果转化“三位一体”

“临床是基础研究、科学研究的目标和研究方向的来源。不基于临床需求的科研如空中楼阁。”胡豫表示，没有科研创新，临床技术将止步不前，只有科研创新才能更好满足人民群众的健康需求。

胡豫认为，科研成果通过转化手段运用到临床、开发成产品、提高科技创新能力，这一系列过程就是转化，三者缺一不可。他表示，科研成果转化有三个基本条件：要有创新能力强的复合型医学人才；要有平台的强力支撑，有实验室、转化医学中心、生物样本库等硬件基础；要建立鼓励转化的制度体系，给予重点项目课题准予、设备投入、资金配套、人员支持等扶持措施，制定科研绩效评价体系和科研成果转化利益分配制度。

持续增长的科技创新离不开科研经费的支持，对于协和医院如何科学有效地管理科研经费，胡豫介绍：第一，协和医院多年来持续鼓励、引导开展科研创新工作。第二，协和医院将科研经费分类管理，主要分为纵向经费和横向经费。纵向经费由国家各个部门拨款，按照预算制，实现相对灵活的管理。协和医院对于结题两年未使用完毕的结余资金，原则上用于原项目负责人的科研支出，给予了科研经费使用更大的自由空间；横向经费，主要是就企业、公司等共同感兴趣的项目达成协议，医院只收取少部分管理费，其余经费鼓励项目负责人组织项目研究、开发等。第三，实行系统报销，以信息化管理手段方便科研人员管理经费。

推动医院高质量发展 学科建设、人才培养必不可少

如何打造国家级和省级高水平医院？胡豫分享了该院的战略布局：

第一，从学科建设上，抓紧和抓好心血管、血液、麻醉等重点学科建设。鼓励学科之间交叉协作，破解临床分科太细弊病，整合出互相补充的重点学科群，以重点学科群带动整个医院的学科建设发展。建立学科评估体系，按照内科、手术科室、医技科室三大体系分别建立评分体系，考核学科每年建设进展，引导学科实现高质量发展。

第二，从科学技术上，实现技术创新和引领。在精准医学、重大疾病、微创医学、人工智能等代表新兴学科发展的方向上把握好趋势，实现紧盯前沿技术、加强科技创新、力争技术引领。

第三，在人才建设上，要注重分层、分类培养。对于青年科学家从学科交叉、知识面等各方面培养，提供平台、资金支持、追踪培养等，以5年为周期助力其发展为知识全面、懂得学科交叉融合、在科技创新上有突破的人才；对于复合型人才，协和医院制定“高端科技人才登峰工程”，根据培养重点和发展核心为之提供经费、人员配备，提升医院核心竞争力。