直播预告：骨关节炎与风湿、类风湿关节炎如何区分？

很多中老年人都会把晨起时出现的关节疼痛、肿胀、僵硬症状归结为受凉或者普通的骨关节炎，直到发现关节变形、疼痛长时间难以缓解才到医院就诊，最终确诊为类风湿性关节炎时症状已经比较严重，难以治疗。

的确，无论是骨关节炎、风湿性关节炎还是类风湿关节炎都会引起关节的肿胀疼痛，但细究其症状会发现三者之间还是有比较大的差别。

大多数类风湿关节炎的病人病情处于“发作—缓解—发作—缓解”的过程中，如不进行干预，病情会持续加重，但只要早发现、早就医、早治疗，绝大多数患者都能控制住炎症、减轻症状，避免出现关节的变形和破坏。

那么该如何区分骨关节炎、风湿性关节炎与类风湿关节炎呢？发现类风湿之后又该如何治疗？预后又会如何？

5月17日（星期一）14:30至15:30，我们邀请到北京大学人民医院风湿免疫科主任医师叶华做客演播室，为大家详细讲解类风湿关节炎的发现、治疗与康复相关问题，千万不要错过。

专家介绍：

叶华，主任医师，北京大学人民医院风湿免疫科主任助理，北京大学临床免疫中心主任助理，北京市医学会风湿病学分会青年委员会副主任委员，中国免疫学会青年工作委员会委员，荷兰莱顿大学医学中心访问学者。

主持国家自然科学基金2项，为首都临床诊疗技术重大项目子课题负责人，参与了973、国家“十一?五”科技支撑计划等多项课题，先后以第一作者身份发表了中英文论著30余篇；参与获得中华医学科技奖三等奖。担任《风湿免疫科临床实践（习）导引与图解》副主编，《凯利风湿病学》第八版主译助理，并参编了《关节炎概要》及《类风湿关节炎》等10余部风湿免疫病学专著。

擅长：类风湿关节炎、干燥综合征、系统性红斑狼疮、血管炎、痛风等风湿病的诊断和治疗。长期从事风湿病的临床、科研和教学工作。在类风湿关节炎的早期诊断、血管炎的诊治和疑难重症风湿病的诊断和治疗方面积累了大量经验。主要研究方向为自身免疫病的发病机制及免疫治疗。

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