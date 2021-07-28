直播预告：脊柱侧弯患者如何重新“挺拔做人”？听听专家怎么说

脊柱侧弯又叫脊柱侧凸，是一种三维内的畸形，病因较多，但早发现、早治疗可以防止畸形的严重发展。脊柱侧弯是如何发生的？它有哪些临床表现？临床中又是怎样治疗的？

7月30日10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）骨科主任，主任医师、博士生导师李明；海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）骨科副主任，副主任医师、副教授魏显招做客直播间，为大众科普脊柱侧弯相关常识。欢迎届时收看。

专家简介

李明，医学博士，主任医师，博士生导师。现任海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）骨科主任，中国人民解放军脊柱外科中心主任，第二军医大学-新加坡国立大学脊柱畸形联合研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴。长期从事脊柱外科临床与基础研究工作，在脊柱退变性疾病、脊柱骨折、肿瘤、结核等方面积累了丰富经验，尤其在重度脊柱侧后凸畸形矫治领域有很深的造诣。

魏显招，海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）骨科副主任，副主任医师。擅长脊柱外科领域各类疾病的诊治，包括颈椎病、颈椎管狭窄、腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄、腰椎滑脱、脊柱外伤、脊柱肿瘤、脊椎结核、脊柱侧凸等的开放手术和微创治疗。

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