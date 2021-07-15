聚焦县级医院管理能力再提升 基层院长分享“吉林经验”

7月12日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会吉林站在长春举行。在“县级医院管理能力再提升——吉林经验”圆桌讨论环节，与会嘉宾结合各自在医院发展方面的工作实践，共同分享了县级医院管理能力提升的优秀经验和成果。

“县级医院管理能力再提升——吉林经验”圆桌讨论现场

农安县人民医院院长刘东明介绍，2015年5月，吉林大学第二医院与农安县人民医院正式组建医联体，通过“走出去”“请进来”带动人才队伍培养与医疗服务能力提升，方便当地老百姓就近就医，在家门口也能享受到省级专家的诊疗服务。

刘东明表示，本着“打造有温度的医护团队”这一目标，医院在挂号流程、自助服务、改善就医环境、职工培训等方面开展了多项工作，通过全院所有医护人员共同的努力，在今年4月，吉林省卫生健康委员会发布的《吉林省医院满意度排名》中，吉林省农安县人民医院在门诊患者满意度方面排名位居前列。

白城市医院院长王盾介绍了医院近年来在信息化改造升级、医疗质量安全提升、服务能力提升及医共体建设方面采取的种种举措。他认为，通过与上级医院搭建技术协作平台，一方面能够方便当地患者就医，另一方面也能通过“传、帮、带”提升县级医院整体技术水平。

九台区人民医院院长张雁峰表示，县级医院承担着常见病、多发病规范化诊疗，急危重症救治，疑难杂症转诊，要从学科建设入手进一步提高自身服务能力。九台区人民医院作为区域医疗中心，也在积极发挥“领头羊”作用，带动周边基层医疗服务水平提升。

“一是要‘走下去’，让医生到乡镇医院进行帮扶；二是要‘带上来’，让乡镇医生能够得到进修、培训；三是要医师定点进村屯，开展规范化慢病管理；四是要资源共享，包括设备、信息、远程诊疗等方面的互通。”张雁峰说。

敦化市医院院长王琦提出，医院近年来持续探索提升学科能力，整体实力得到快速发展。下一步，医院将在学科建设、医疗质量安全、运营管理、信息化建设等方面持续发力。同时，也将在原有基础上继续探索多学科诊疗模式，为患者制定个体化、规范化、可操作的治疗方案。