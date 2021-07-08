三明医改经验如何推广？国家卫健委：正在制定相关考核指标体系

人民网北京7月8日电 （张文婷）三明医改经验作为我国2021年医改的重点任务，备受关注。今日，在国新办召开的2021年深化医药卫生体制改革重点工作任务国务院政策例行吹风会上，国家卫生健康委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任李斌就三明医改的核心内容以及未来将如何推广三明医改经验进行了详细解答。

李斌在会上介绍，福建省三明市以公立医院综合改革为切入点，统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，为全国深化医改树立了样板。

他用六个方面概括了三明医改的主要经验：一是党委政府一把手抓医改。党政一把手亲自抓医改，一抓到底，由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作，将医改工作纳入政府目标管理绩效考核和干部考核，高效有力地推动医药卫生体制改革。

二是坚持“三医联动”改革。常态化开展药品耗材联合限价采购，降低虚高价格，将降价腾出空间的80%用于调整技术服务价格，提高的技术服务价格纳入医保支付范围，总体上不增加人民群众负担。

三是完善公立医院的筹资机制。全面落实政府对公立医院的基本建设、大型设备购置、重点学科发展、公共卫生服务等投入责任，将公立医院基本建设等大额支出纳入政府预算。

四是同步深化薪酬制度改革。在动态调整医疗服务价格基础上，落实“两个允许”要求，以医疗服务收入为基数，核定医院薪酬总量，逐步提高医务人员薪酬水平。实现“全员目标年薪制、年薪计算工分制”，切断个人薪酬与科室收入之间的直接联系。

五是强化医疗机构监督管理。对医院运行情况进行监测分析，每年从办医方向、医院发展、医院管理、服务评价、平安建设等方面对医院党委书记和院长进行考核。加强医疗服务监管，严格医疗机构用药管理，规范集中采购药品目录。

六是建设紧密型县域医疗卫生共同体。组建紧密型县域医疗共同体，实现人财物一体化管理，将医保资金、财政投入按人头打包给医共体，实行总额包干、超支不补、结余留用，加强对医共体的绩效考核，促进医防协同，推动服务模式从以治病为中心转向以健康为中心转变。

谈及未来将如何推广三明医改经验这一问题，李斌提到，接下来，国家卫健委将会同有关部门继续加大经验推广力度。

一方面研究制定深入推广三明医改经验的实施意见，提出因地制宜、分门别类推广三明经验的真招实招，明确时间表、路线图、责任人，具体改革举措可量化、可考核，推动三明医改经验在各地开花结果。

另一方面，用好三明市“全国深化医药卫生体制改革经验推广基地”这个平台，定期有计划地组织开展培训，加大对三明医改经验的推广和宣传力度。

此外，还将加强督促考核。李斌透露，目前正在制定推广三明医改经验考核指标体系，将选取关键指标，对各省份推进的工作情况、取得的成效进行定期评价，并将结果通报给地方党委政府，同时要求各省份也要加强对本地推广三明医改经验的指导和考核。