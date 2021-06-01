国家卫健委：江苏省发现一例人感染H10N3禽流感病例

国家卫健委官网截图

人民网北京6月1日电 （张文婷）今日，国家卫生健康委在其官网发布通报称，江苏省发现一例人感染H10N3禽流感病例。

通报显示，患者，男，41岁，现居江苏镇江。4月23日出现发热等症状，4月28日因病情加重收入当地医疗机构救治。目前，患者病情稳定，基本达到出院标准。5月28日，中国疾控中心对江苏省送来的患者标本开展全基因组序列测定，结果为H10N3病毒阳性。江苏省对所有密切接触者进行医学观察，在当地开展应急监测，均未发现异常情况。

国家卫生健康委已指导江苏省按照相关方案开展防控，并组织专家风险评估。专家评估认为，病毒全基因分析显示，H10N3病毒为禽源性，未具备有效的感染人的能力。全球既往未见H10N3人间病例报道，禽间H10N3病毒对禽呈低致病性。此次疫情为一次偶发的禽到人的跨种属传播，发生大规模传播流行风险极低。

专家建议，公众在日常生活中应避免接触病死禽，尽量避免直接接触活禽；注意饮食卫生，提高自我防护意识，出现发热及呼吸道症状，应戴上口罩，尽快就医。