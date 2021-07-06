防控骨松的关键在于提高检出率

本报电 （陈得）中国初保基金会发起的“欢欣骨舞，爱她50+——关爱骨质疏松”项目日前正式启动。该项目由国家卫健委卫生发展研究中心作为项目课题指导单位，中华医学会骨质疏松与骨矿盐疾病分会作为学术指导单位，并得到专注于女性健康的“欧加隆（上海）医药科技有限公司”等多家企业的共同公益支持。

国务院参事、中国医学科学院北京协和医学院卫生健康管理政策学院执行院长刘远立表示：“我国60岁以上人口已达2.6亿，老龄人群是慢病防控、健康管理的重点人群，事关‘健康中国’战略的实施。当前，骨松已成为我国面临的重要公共健康问题，患病人群极其庞大，以中老年女性患者为主，却并未受到全社会的普遍重视，因此骨松管理亟待纳入国家基本公共卫生服务项目，借力分级诊疗制度在基层卫生医疗机构实现有效防控，并着力建设健康骨骼支持性环境，引导群众养成维护骨骼健康的生活方式，助力中国实现健康老龄化。”

“随着人口老龄化进程不断加快，我国医疗卫生服务体系将面临老年人健康服务需求的巨大挑战。其中，骨质疏松症是一个重要但又往往被社会忽视的健康影响因素。”国家卫健委卫生发展研究中心卫生服务体系研究部副主任黄二丹表示，“本次项目致力于推动城市医疗集团医院和基层医院合作创新模式，在社区层面突破我国骨质疏松症防治的瓶颈，提高骨松筛查和诊断率、帮助广大患者及早获得诊断和治疗，促进全国有序开展健康中国行动在社区层面的落地。”

中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会章振林教授表示：“防控骨松的关键点在于提高检出率，大部分居民在骨量下降初期没有采取及时的防控措施，而在出现疼痛、脊柱变形和骨折等情况后才发现自己患病，延误了骨质疏松症防治的有利时机。因此，提升大众对骨松的认识，提升基层医院骨松诊疗水平，加强高危人群的筛查与识别，帮助众多潜在的患者完善诊疗路径，及早、便捷地获得治疗迫在眉睫。”