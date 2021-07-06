健康促进、医防融合怎么做？三明医改探索出这些答案

人民网北京7月6日电 （记者崔元苑）健康是人民幸福生活最重要的指标，在以治病为中心转向以健康为中心，推动健康促进、医防融合方面，三明探索了哪些经验？在国务院医改领导小组秘书处、国家卫生健康委今日召开的推广三明医改经验发布会上，福建省三明市政府副市长张元明进行了解答。

张元明介绍，2016年8月全国卫生健康大会后，三明开始了“治已病”和“治未病”并重的改革新探索。重点做了三个方面工作：

一是建设县域紧密型医共体。整合县级医疗机构组建总医院，乡镇卫生院由总医院全面接管，作为总医院分院。分院在行政村延伸举办卫生所，实现县、乡、村三级医疗服务一体化，人、财、物高度集中统一，共同承担县域内群众的健康“守门人”。

二是推进医保支付方式改革。主要是“双打包”：一方面，县域医保基金打包支付，实行县域医保基金“总额包干、超支不补、结余留用”，引导总医院（医共体）和医务人员参与普及健康生活、优化健康服务。另一方面，在国家卫健委的支持下，实施C-DRG分组打包收付，2018年1月起正式实施，目前病种组数800组，并配套制定临床路径206个，促进医院提高精细化管理水平，让老百姓明明白白看病，实现同病同治、同效同价。去年，C-DRG结算占比81.6%，节约医疗费用6971万元。

三是建立医防协同融合新机制。在总医院（医共体）专门设立由医院、疾控、妇幼等单位人员组成的医防融合办公室，负责普及健康知识、加强健康管控、推进健康干预等公共卫生服务工作，实现了县、乡、村三级公共卫生业务纵向连贯、衔接。在新冠肺炎疫情发生前启动了疾控中心综合改革，实现了疾控中心职能进一步强化、服务进一步拓展、队伍进一步激励。

“提高人民健康素养是提高全民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。站在新的起点，我们将继续坚持以人民健康为中心，把健康促进摆在突出的位置、融入各项政策，争创一批国家级健康促进县。”张元明表示，主要从以下几方面来实施：

一是强化组织。深入落实《“健康三明2030”行动计划》《健康三明行动实施方案》，实施好全民健康素养提升等七项行动，持续推动健康知识进学校、进家庭、进农村、进社区，不断提高老百姓健康素养。

二是强化保障。健全完善医保打包支付政策，引导总医院（医共体）和医务人员投入更多精力普及健康生活、优化健康服务。在已对六类慢病患者免费提供39种限定的基本药物（含进口原研药拜耳“阿卡波糖”）基础上，根据医保基金情况逐步扩大慢病病种和免费的基本药物。

三是强化服务。深化疾控中心综合改革，大力培养懂预防懂治疗、可预防可治疗、能应急能常态的复合型医学人才，壮大健康科普讲师团，完善健康知识信息发布制度。重点针对出生缺陷、“三小”（小眼镜、小胖墩、小龋齿）、中老年人等不同群体制定和实施个性化政策，全覆盖健康筛查、全过程健康干预、全人群健康管控、全天候健康科普，引导群众树立自己是“健康第一责任人”理念。

四是强化考核。把能体现价值医保、价值医药、价值医疗的指标（如人均期望寿命、居民健康素养、慢性病管理、人均医疗费用支出等）作为核心指标，持续完善健康绩效监测评价体系。同时，强化监测考核结果的运用，与公卫机构绩效工资增量、总医院工资总量核定相挂钩，与经费核算、评先评优相挂钩，与人员岗位聘用、职称评聘、薪酬待遇等挂钩。