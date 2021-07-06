国家卫健委：将支持指导各地公立医院全面推开薪酬制度改革

人民网北京7月6日电 （记者崔元苑）三明医改经验很重要的一个方面是深化薪酬制度改革，调动医务人员积极性。在国务院医改领导小组秘书处、国家卫生健康委今日召开的推广三明医改经验发布会上，国家卫健委相关负责人对此进行了分析和解读。

“三明医改在这点上做得非常有成效。”国家卫生健康委体改司司长许树强指出，通过深化薪酬制度改革，实行全员目标薪酬制，实行党委书记、院长和总会计师年薪制等措施，医务人员收入逐年增长，公立医院运行支出结构也得以优化。

国家卫生健康委体改司一级巡视员朱洪彪表示，薪酬制度改革是深化医药卫生体制改革的一项重要内容，也是公立医院综合改革的重要一环，同时也是调动广大医务人员积极性的一项重大举措。2017年以来，国家有关部门启动了公立医院薪酬制度改革试点，从优化薪酬结构、合理确定薪酬水平、完善考核评价机制、落实自主分配权等这些方面进行了积极的探索，取得了阶段性的成效，也形成了一批可复制、可推广的经验和做法。其中，三明医改实施的全员目标年薪制、年薪计算工分制就是要树立的薪酬制度改革的典型。

下一步各地医改在薪酬制度改革方面如何取得更大突破？朱洪彪表示，下一步，国家卫健委将积极协调有关部门，支持指导各地全面推开薪酬制度改革。包括以下重点：

一是按照“两个允许”的要求，合理确定并动态调整公立医院的薪酬水平，使医务人员的付出和薪酬能够相匹配，调动医务人员的积极性。

二是充分落实公立医院的分配自主权。医院在核定的薪酬总量内，可以采取多种方式自主分配，赋予医院更大的改革空间，以激发改革的内生动力。公立医院要用好这个改革政策，探索建立适合医院实际的薪酬制度，包括薪酬的项目、薪酬的结构、岗位薪酬的差异、不同学科之间的平衡等等，最大限度的体现岗位职责和知识价值，实行以岗定责，以岗定薪，责薪相适，考核兑现。

三是建立健全公立医院主要负责人的薪酬约束机制，公立医院主要负责人的薪酬水平和本单位的职工薪酬水平保持在一个合理关系，鼓励对主要负责人实行年薪制。

四是健全公立医院以公益性为导向的考核评价机制，并定期对公立医院职责履行、服务质量、运行绩效进行考核，考核结果和薪酬总量挂钩。

五是拓宽公立医院薪酬制度改革的经费渠道，深入推进“三医”联动改革，逐步提高诊疗、护理、手术等技术服务收入在医疗收入中的比例，增加医院的可支配收入，为薪酬制度改革提供资金保障。