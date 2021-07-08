访谈预告：张玉谈“强化党建引领 助推医院高质量发展”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

7月9日10：00，武汉协和医院党委书记张玉将做客演播室，以“强化党建引领 助推医院高质量发展”为题进行访谈。

嘉宾简介：

张玉，武汉协和医院党委书记，主任药师，二级教授，博士生导师。中国药学会医院药学专业委员会主任委员，中华医学会临床药学分会副主任委员，湖北省第二届医学领军人才工程培养对象暨湖北名医工作室负责人，湖北省医学会临床药学分会主任委员，湖北省药学会医院药学专业委员会主任委员，《中国医院药学杂志》主编，《中国药师》副主编。

主持和参与国家自然科学基金、十三五科技重大专项等十余项，发表SCI及核心以上论文70余篇，获湖北省科技进步一等奖，“最具领导力中国医院领导者 ·卓越贡献奖”和“最具领导力中国医院领导者·抗疫特别贡献奖”等荣誉。

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