国家卫健委：7月4日新增新冠肺炎确诊病例22例 其中本土病例3例

人民网北京7月5日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至7月4日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。7月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，其中境外输入病例19例（上海6例，广东5例，云南5例，四川2例，陕西1例），本土病例3例（均在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者431人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例393例（其中重症病例6例），现有疑似病例3例。累计确诊病例6674例，累计治愈出院病例6281例，无死亡病例。

截至7月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例429例（其中重症病例6例），累计治愈出院病例86804例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91869例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1061862人，尚在医学观察的密切接触者8234人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察21例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者443例（境外输入437例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27027例。其中，香港特别行政区11942例（出院11637例，死亡211例），澳门特别行政区55例（出院51例），台湾地区15030例（出院10868例，死亡688例）。