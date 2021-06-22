“强县域 千县行”全国县级医院综合服务能力提升典型案例宣传活动（河南站）交流会召开

提升县级医院综合服务能力，实现县级医院高质量发展。6月18日，由国家卫生健康委医政医管局指导、人民网·人民健康主办的“强县域 千县行——全国县级医院综合服务能力提升典型案例宣传活动（河南站）交流会”在河南省郑州市举行。

启动仪式现场

“县域医疗服务体系是医疗卫生服务体系的重要组成部分，县级医院是县域医疗服务体系的龙头，也是连接城乡医疗服务体系的枢纽。”河南省卫生健康委医政医管处处长李红星表示，近年来，河南省人民政府着力提升县级医院服务能力，以“强基层、促健康”为着力点，将卫生健康重点放在基层，逐步缩小城乡、地区、人群间基本健康服务和健康水平差异。构建国家区域医疗中心、省级医学中心、省级区域医疗中心、县域医疗中心，四级中心联动推进分级诊疗制度改革，提质升级县域医疗服务。城市三级医院对口支援县乡，开展精准对接、精准支援，助力乡村振兴战略。经过两年建设，河南省105所县（市）人民医院均已通过“二级甲等”医院评审，县级医院医疗服务能力基本标准达标率排名全国第九位。“强县域 千县行”专项活动河南站为各个医院搭建了互相学习的交流平台，通过总结、推广典型经验，持续提升医院综合服务能力，将提升县域内群众的获得感、幸福感和安全感。

“新时期卫生健康工作的方针将聚焦基层，以改革创新为动力，预防为主，将健康融入所有政策。”国家卫生健康委医院管理研究中心研究员黄二丹在连线中表示，随着社会经济的发展、人口老龄化的进一步加深，医疗服务的需求增量主要聚焦在心脑血管疾病、肿瘤等方面，“十四五”时期，县级医院要从体系角度出发，整合县域医疗资源，提升专科能力。鼓励县域开展专科融合发展，通过专科联盟、紧密型医共体等多种形式，强化县级医院内外部资源整合，加强区域医疗中心间合作。完善内部治理结构创新，落实党委领导下的院长负责制，聚焦专科能力建设，将县级医院真正从“做大”转变为“做强”，实现县级医院的高质量发展。

活动现场

湖北省天门市第一人民医院院长严想元表示，天门市第一人民医院一直以来坚持党建引领，将支部建设作为重点，发挥纪检监察职能，建立和完善现代医院管理制度，助推医院发展。以评审评价为抓手，强化绩效考核，实施医疗质量精细化管理和标准化体系建设，推进医疗质量持续改善。着力提升医疗服务品质，构建互联网体系，在乡镇卫生院推进远程心电、远程影像、远程会诊等远程医疗服务，充分发挥专科联盟职能，积极开展技术培训，让医疗资源进一步下沉，以患者需求为导向，着力提升医疗能力。

永城人民医院院长赵焕东介绍，永城市在2019年开始组建永城医共体，开展紧密型医共体建设。强化重点学科建设，围绕十大重点学科建设群，把医学融入医院建设工作中。加强人才建设和培养，积极开展人才培训，以“让病人少跑路，让专家多跑路”的方式，邀请专家入驻医院，提升医院诊疗水平。助力提升医疗质量，落实三级医疗质量管理，强化组织体系建设，实行院级领导带队下的管理模式和专业领导学科发展的专业模式。

“要实现‘大病不出县’的目标，进一步解决医疗资源分布不均衡的问题，县级医院必须发展成为县域医疗中心。”滑县人民医院院长李凤垒认为，县级医院要以公立医院绩效考核为导向，着重推动“三个转变”，实现“三个提高”，落实河南省提升医疗服务十大举措，推动各项便民、惠民医疗服务措施落地见效。并要以县域内急诊和“五大中心”建设为抓手，强化学科发展建设，开展多学科协作诊疗，积极推进医疗服务模式创新和互联网创新，科研和教学是县级医院能够获得长远发展的重要渠道，县级医院可以与高校开展合作，进一步吸纳人才，强化人才队伍建设，提升服务能力。此外，在医共体建设过程中，各地需根据自身的情况，有序、健康、科学推进医供体建设，进一步方便群众就医。

“全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动”自2019年启动以来，通过挖掘推广基层典型经验，以省区市为单位分片区组织开展交流研讨，受到各级卫生行政部门和全国各地县级医院管理者、科室负责人的好评，进一步推动了县域医疗服务体系建设，助力了县级医院综合服务能力提升。