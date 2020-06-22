“战‘疫’大考 县域医院管理再提升”研讨会在京举行

人民网北京6月22日电 “没有全民健康,就没有全面小康”。21日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“战‘疫’大考 县域医院管理再提升”研讨会在京召开。县域医院承载着中国约9亿人口的疾病与健康管理，与会嘉宾重点围绕我国县域医疗机构现状以及发展创新方面话题进行探讨，为县域医疗机构的发展建言献策。

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟主席王陇德连线发言

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟主席王陇德以视频形式对本次活动发来寄语。他说，此次疫情对于我国医疗卫生服务系统是一次大“考”，对县域医疗卫生服务体系考验尤其突出。县级医院的建设与发展，直接关系到进一步深化国家医疗卫生体制改革的效果，关系到分级诊疗制度的落地，关系到广大国民的健康与幸福。人民网·人民健康与中国县域医院院长联盟双方成为战略合作伙伴后，将依托各自领域优势，聚焦全国县级医院综合能力提升，联合政府、医院、专家和社会多方共同努力，助力实现“大病不出县”的国家医改目标。

国家卫健委医政医管局医疗资源处副处长王莉莉发言

后疫情时代需要建立更有力的基层防控体系，加强基层疾病预防控制队伍建设，做好重大疾病和传染病防控。国家卫健委医政医管局医疗资源处副处长王莉莉表示，近年来，我国县医院的医疗服务能力有了很大提升，但仍存在一些困难和问题。特别是这次第三方评估对县医院的公共卫生应对能力做了评价，结果“分析也不是非常乐观”。整体来看，县医院的突发公共卫生事件救治能力还是不足的，一是专科缺失，二是处置的能力还不够，三是设备配置差异非常明显。

下一步，还是要大力加强县级医院的综合能力建设，特别是着重提升县级医院应对突发公共卫生事件的能力。“县医院还是要进一步地加大投入的力度，要适度超前地来规划和布局，完善独立传染病病区的功能。同时，还要进一步加强整个县域的急诊和急救的能力，在整个县域内，建成一个完善的急救网络，提升县域的救急、救重的必须的服务能力。”王莉莉说。

中国人民大学医改研究中心主任王虎峰发言

新冠肺炎疫情期间，对县域医疗能力提出了新要求。中国人民大学医改研究中心主任王虎峰表示，县域医疗是国家医疗卫生体系的重要组成部分，也是基层医疗的主要提供者。此次新冠肺炎疫情防控中，县域医共体龙头单位很好的发挥了救治中转、物质保障以及培训指导等重要作用，对基层医共体成员单位提供了专业支持，一定程度弥补了基层医疗机构在设施设备、救治水平以及人才方面的短板。对于抗疫特别国债的应用，可优先考虑提升县域能力的短板，特别是对于公共卫生、公共服务性质的项目和内容。

他认为，城市医联体和县域医共体建设能够有效的推动医疗资源的下沉，促进沟通协作与物资流通，能够使医疗服务真正触达基层社区与乡镇。疫情防控常态化背景下，更要落实相关的配套政策，把该项工作做实做细，惠及广大居民。

中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝发言

中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝表示，面对战“疫”大考，更要提升县域医疗的防治能力，平时基层防控网底筑得越牢，战时才能防得住，打得赢。同时也要加强县域慢病管理中心建设，形成患者急性救治与长期随访管理的闭环和救急病、管慢病相互衔接与支撑的慢病综合管理体系。中国县域医院院长联盟将持续以解决县域医疗发展现状、提升县域专科能力建设、建立慢病管理体系和搭建会员沟通平台等为核心开展工作，提升县域医疗服务能力，助力实现“大病不出县”的医改目标。

中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院心内科教授霍勇发言

对于我国县域医疗机构未来的发展方面，中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院心内科教授霍勇表示，近年来中国县域医院联盟致力于县域医院学科中心建设，推动重大疾病关键环节上标准化、体系化建设。不仅要横向加强县域医院多学科的整合，提升学科能力，更重要的是纵向实现院前、院中、院后的一体化的医疗服务。在推动一体化医疗服务中，不断地使医疗机构和更加基层的医院、一级医院、社区医院更加有效地连接。以学科提升为抓手的同时，实现急诊急救体系、慢病管理体系和健康筛查体系，在信息化建设的基础上，形成有效的区域覆盖的一张网。

霍勇强调，县域医疗机构的能力提升将是一个漫长的过程，如何真正地实现防治结合是未来大家共同的话题。后疫情时代，要进一步完善县域医疗公共卫生服务体系，提升县域医院的诊疗能力，真正让县域医疗机构承载未来中国大部分公众健康疾病防救治实际的需求。

人民网总裁办公会成员、人民健康董事长孙海峰在代表主办方致辞时表示，疫情期间，人民网·人民健康、人民好医生积极开展了一系列举措，关注报道基层县域医疗机构疫情防控工作，积极推动优质医疗资源下沉，打通线上诊疗咨询服务。发起“你守护生命，我守护你——人民爱医行动”等，给一线医务人员以信心和力量。

去年，由国家卫健委医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“强县域、千县行”全国启动大会在北京举行。启动至今，反响良好，为各地区开展提升医疗服务能力工作积累了优秀经验。本次研讨会也是为了聚焦后疫情时代下县域医疗的发展，为全面提升县级医院综合能力而努力。

在线上圆桌论坛环节中，来自江苏省南京同仁医院院长朱从健、山东省滕州市中心人民医院院长杨琼、江西省丰城市人民医院副院长谢静波、河北省巨鹿县医院院长吉增良几位县域医院院长代表和企业代表江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理刘涛，就疫情防控过程中积累的基层防治经验、基层医院目前存在的短板、县域医疗机构的人才队伍培养以及互联网时代如何推动基层防控体系建设等方面的问题也进行了分享和讨论。

研讨会上，人民网·人民健康与中国县域医院院长联盟进行了战略合作签约，共同助力县域医疗机构高质量发展。

据了解，下一阶段，2020年“强县域 千县行”线上+线下片区交流会、“县级医院院长谈能力提升”系列访谈、县级公立医院党建云平台定向邀约进驻及系列党建培训交流活动即将开始，人民网·人民健康将持续挖掘、宣传典型做法和经验，汇集各方资源、推动县域医院综合能力提升。