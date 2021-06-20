病毒变异了疫苗还有效吗？疫苗接种速度要跑赢病毒变异

最近，广州发生的疫情让大众对新冠病毒的关注焦点集中到变异毒株上。新冠病毒是否越来越厉害了？病毒变异了，疫苗还有效吗？

从实际情况看，目前在广州发生的本土疫情由世界卫生组织命名的Delta变异毒株引起，这种变异毒株最先在印度发现。现有研究数据显示，目前几个值得关注的新冠病毒变异株中，Delta株的传播能力最强，它比过去老毒株的传播能力提高了1倍，也比英国首先发现的Alpha变异毒株的传播能力提高了40%多。

根据相关临床观察，Delta株感染者病毒载量高，病毒传播能力强；患者病情进展很快，有一些患者发病3天至4天就转重症，进入重型及危重型患者的比例也相对偏高，约10%至12%。

传播能力强、病情进展快、重症比例偏高，这几个特点说明，变异毒株确实变得更厉害了，需加大关注和防范力度。

从监测数据看：当前新冠疫苗对变异毒株依然有效！

从广州发生的疫情看，确诊病例中，未接种过疫苗的人群转为重症或者发生重症的比例，显著高于接种过疫苗的人。

国际上近期发布的一系列监测数据也证实了不同疫苗的类似特点。

首先，疫苗对个人防护有效。例如，近期新加坡本土疫情主要由更具传播力的变异毒株所致。据新加坡卫生部官网公布的数据显示，4月28日至6月16日期间，新加坡出现的747起本土病例中，146人已完成接种，78人部分接种，523人未接种。在完成接种的146例病患当中，98.6%为无症状或轻微症状，1.4%需氧，无ICU重症病例，无死亡病例。在523例未接种的病患当中，0.8%死亡，1.1%为ICU重症，7.3%需氧。这些数据说明，疫苗虽不能完全阻止变异毒株感染，但预防重症和死亡的效果显著。

其次，疫苗对群体防护有效。《自然·医学》杂志近日发表了一项以色列的研究结果。当地研究人员对177个社区进行监测后发现，一个社区的接种人数每增加20%，同社区未接种人群的新冠病毒阳性人数大概会下降两倍。

值得注意的是，无论是变异毒株传播力变强的坏消息，还是当前疫苗对变异毒株有效的好消息，都提示我们：要加快疫苗接种，与病毒变异赛跑。

新冠病毒属于RNA病毒，变异率较高，变异基础就是病毒会持续复制。减少变异需要阻断病毒传播，病毒不传播时不能复制，就不会产生更多变异株。若是疫情蔓延不能控制，病毒变异逃避疫苗作用的风险就会增加。

我国相关部门一直在密切监测新冠病毒变异的严重程度，相关企业也已做好充分准备，一旦现有疫苗不能应对变异毒株，就将及时研发生产新的疫苗。

阻断病毒传播主要依靠公共卫生措施和疫苗接种。在采取公共卫生措施阻断病毒传播方面，中国成绩优异。目前中国的疫苗接种速度也是全球最快，连续一个多月的单日接种都在千万剂次以上，其中有9天的单日接种剂次超过2000万，总接种剂次已超过9.9亿。

现有疫苗对多种新冠病毒变异株仍然有效，给人类提供了至关重要的“窗口期”。加速疫苗接种，与病毒变异赛跑，还需要各国共同努力。(佘惠敏）