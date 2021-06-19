国家卫健委：6月18日新增新冠肺炎确诊病例30例 其中本土病例6例

人民网北京6月19日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例30例，其中境外输入病例24例（广东8例，上海6例，福建4例，云南2例，陕西2例，北京1例，浙江1例），本土病例6例（均在广东）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例28例，解除医学观察的密切接触者827人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例351例（其中重症病例8例），现有疑似病例1例。累计确诊病例6375例，累计治愈出院病例6024例，无死亡病例。

截至6月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例503例（其中重症病例21例），累计治愈出院病例86425例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91564例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1046793人，尚在医学观察的密切接触者15695人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者42例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察20例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者455例（境外输入434例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例25708例。其中，香港特别行政区11884例（出院11608例，死亡210例），澳门特别行政区53例（出院51例），台湾地区13771例（出院1133例，死亡518例）。