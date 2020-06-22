王莉莉：加强县级医院综合能力建设 提升突发公卫事件应对能力

6月21日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办“战‘疫’大考 县域医院管理再提升”研讨会，与会嘉宾重点围绕我国县域医疗机构现状以及发展创新方面话题进行探讨，为县域医疗机构的发展建言献策。国家卫健委医政医管局医疗资源处副处长王莉莉在会上指出，近年来，我国县医院的医疗服务能力有了很大提升，但仍存在一些困难和问题。下一步，还是要大力加强县级医院的综合能力建设，特别是着重提升县级医院应对突发公共卫生事件的能力。

“从第三方的评估情况来看，县医院的综合服务能力在不断提升。”王莉莉指出，通过这些年大家的共同努力，县医院的功能定位得到了一个有效的落实。诊疗科室的设置也已基本健全，具备了县域居民常见病多发病的诊疗能力。同时，服务的数量和效率在稳步地提升，收治病种数和能够开展的手术和操作的数量明显提升，医疗质量和安全得到持续的改进。与此同时，内部管理的水平持续增强，很多病种的费用得到控制，为县域居民带来了非常实惠的好处。医院信息化建设水平也得到了一个显著的提升，同时，医院的软硬件的基础建设、设备配备的条件、人才队伍的情况，都呈现较好的发展态势。

但是，县医院当前也面临一些困难和问题。“不平衡、不充分的问题仍然存在。”王莉莉说，特别是这次第三方评估针对县医院的公共卫生应对能力做了评价，整体来看，县医院的突发公共卫生事件救治能力还是不足的，一个是专科缺失，二是处置的能力还不够，三是设备配置差异非常明显。

针对上述情况，王莉莉介绍了下一步县级医院发展的方向和重点。她介绍，下一步，首先要大力加强县级医院的综合能力建设，继续推动第二轮的县级医院能力提升的工程，持续地推动县医院服务能力提升，充分地发挥县医院在县域医疗服务中的龙头作用。第二，在今年下半年以及未来的五年中，着重提升县级医院的突发公共卫生事件的应对能力。“县医院还是要进一步地加大投入的力度，要适度超前地来规划和布局，完善独立传染病病区的功能。同时，还要进一步加强整个县域的急诊和急救的能力，在整个县域内，建成一个完善的急救网络，提升县域的救急、救重的必备的服务能力。”