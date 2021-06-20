6月21日11时32分“夏至”：稻花如白练，荷花别样红

《中国天文年历》显示，北京时间6月21日11时32分迎来“夏至”节气。此时节，蛙声阵阵，蝉鸣声声，稻花如白练，荷花别样红。

历史学者、天津社科院研究员罗澍伟介绍，一般在每年公历6月21日或22日，太阳到达黄经90度时，为“夏至”，它是二十四节气中第十个节气，也是二十四节气中最早被确定的一个节气。公元前7世纪，古人用土圭测日影，发现“夏至”这一天，白天之长，日影之短，都达到了一年中的极限，所以叫作“夏至”。

从天体运行上看，“夏至”这一天，正午阳光几乎直射地球上的北回归线，北半球的白昼最长，且越往北白昼越长。“夏至”以后，太阳直射地球的位置逐渐南移，北半球的白昼逐渐缩短。民间有“吃过夏至面，一天短一线”之谚，说的是过了“夏至”，白天越来越短，每天做针线活，用的线也一天比一天少。

“夏至”时，新麦登场。人们在这一天吃面，既表示“夏至”这天最长，也有庆丰收，尝新麦之意。

“夏至”是盛夏的起点。从“夏至”起，经过三个“庚日”，便进入一年中最热的三伏天，所谓“夏至三庚数头伏”。气温高、湿度大、不时出现雷阵雨，是夏至后的天气特点。

罗澍伟结合民间传统和养生专家的建议说，“夏至”一过，阳盛于外，人体出汗增多，消夏防暑首先要及时补水。可多食苦瓜、芹菜、茼蒿、苦菊等，以利于祛暑益气、除燥祛湿、生津止渴和增进食欲。同时做好精神保养，宜晚睡早起，适时午休，避免剧烈运动，注意调息静心，“心静自然凉”。（周润健）