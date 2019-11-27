霍勇：县域心血管学科建设需要“三张网”

北京大学第一医院心血管内科主任霍勇做主题演讲

11月25日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在浙江杭州举行。北京大学第一医院心血管内科主任霍勇参加了本次活动，在县域医疗重点建设经验分享环节，霍勇发表关于《县域心血管学科建设》的主题演讲，他表示，未来，县域需打造危急重症救治、诊疗中心的慢病筛查和救治管理、健康管理预防筛查“三张网”，这三张网的核心应以国家建立的医疗体系和信息化建设为主轴，通过学科中心的建设作为动力。

霍勇表示，目前，农村居民主要死因由五大类疾病构成，包括恶性肿瘤、内分泌代谢、心血管疾病、脑血管疾病和呼吸系统疾病，而近十几年，除了呼吸系统疾病以外，无论是恶性肿瘤、心脑血管疾病，其他主要的代谢疾病发病率均在上升。

“县域医院学科建设从胸痛中心做起。”霍勇说，对于心肌梗死而言，县域医疗机构整体的救治技术、能力有限，如今通过整合资源、优化流程、提高效率来解决医院救治问题。近五年，胸痛中心的全国培训、认证、质控、体系建设工作逐渐推进，到目前为止全国已有1219家医院通过了中国胸痛中心认证，其中有三分之二医院是标准版，只有三分之一是基层版。

胸痛中心救治的急救网络如何搭建？霍勇表示，胸痛中心建设的三全模式，即全域覆盖、全民参与、全程管理是胸痛中心急救网络搭建的关键。进而通过胸痛中心建设带动卒中中心、危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心、创伤救治中心、胸痛中心五大中心的建设。

如何把以胸痛中心为代表的学科中心做起来？霍勇说，难点在怎样让公众参与进来和全程管理中如何实现信息化和共享。近两年，县域医院院长联盟为推动县域医院发展提供了一个重要平台，从县域联盟推动专科诊疗中心临床技能、学科发展、带动综合县医院发展水平，同时不断推动县域为主要范围的基层医疗体系。

霍勇表示，未来，县域需打造危急重症救治、诊疗中心的慢病筛查和救治管理、健康管理预防筛查“三张网”，这“三张网”的核心应该以国家建立的医疗体系和信息化建设为主轴，既要有县域危急重症救治一张网，也要有县域如何实现各种诊疗中心慢病筛查、救治管理的一张网，同时还要有县域的健康管理预防筛查的一张网。“县域的学科发展和医疗机构作用，应更加有方向，真正的作为健康中国发展的一个重要支撑。”霍勇说。（刘卿）