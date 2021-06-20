冰箱并非食物“保险柜”，夏天当心这种嗜冷细菌！

制图：张文婷

炎炎夏日，许多人选择把水果、蔬菜等食品放进冰箱，认为这样“保鲜又降温”。殊不知，冰箱并不是食物的保险柜，有些嗜冷的细菌，会在食物中隐伏，例如李斯特菌，由其所致的疾病李斯特菌病是危害最严重的食源性疾病之一。

什么是李斯特菌病？

李斯特菌病是由单核细胞增生性李斯特菌（简称“李斯特菌”）所致的疾病，是危害最严重的食源性疾病之一。此疾病主要通过食用被李斯特菌污染的食品而感染，潜伏期一般为3-72天。

据了解，李斯特菌广泛分布于自然界，在土壤、动物性食品、新鲜蔬菜水果中都能找到它。由于其具有不怕冷特点，冰箱成了它最适宜的温床，因此，素有“冰箱杀手”的外号。

哪类人群易患李斯特菌病？

北京疾控表示，李斯特菌具有超强的“杀伤力”，但是否会引起人体感染，取决于个体的年龄与免疫状况。通常，免疫功能正常的人吃了被李斯特菌污染的食物不会得病，或只有轻微的流感样症状和胃肠道症状，很快就能自愈，但对于宝宝、孕妇、老人等免疫力低下的人群，就可能是致命的。

虽然，李斯特菌病十分可怕，但对青霉素类抗生素敏感，及时治疗可以治愈。

如何预防李斯特菌病？

李斯特菌遍布于生活的角角落落，如何预防李斯特菌感染？北京疾控提示，大家要注意饮食卫生，防止病从口入。对于高危人群，尤其是怀孕的“准妈妈”要特别注意尽量避免食用未经巴氏消毒的牛奶、软奶酪、生食水产品等高危食品。

同时，日常生活中要养成正确的饮食习惯：一是生食瓜果蔬菜前要彻底洗净；二是生肉要与蔬菜、熟食等即食食品分开存放；三是处理生食和熟食的刀具、砧板要分开，避免交叉污染；四是加工生食后一定要洗手；五是冰箱要定期清洗或消毒, 在冰箱内存放食物也要做到生熟分开，并每种独立包装。冰箱内冷藏过的熟肉制品再次食用前要彻底加热。（综合北京疾控微信公众号消息）