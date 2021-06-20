父亲节：十个生活小建议 关爱中老年男性身体健康

制图：乔业琼

人民网北京6月20日电 （记者乔业琼）父爱如山，深沉含蓄，父爱如海，辽阔深远。小时候，以为父亲永远不会老，蓦然间，风霜已爬上父亲坚毅的脸庞，现在，该轮到我们去关心和爱护父亲了。今天是父亲节，人民网专访北京朝阳医院综合科主任王晓娟，为广大网友解答中老年男性身体健康相关知识。

王晓娟表示，糖类、脂类、蛋白质、维生素、无机盐、水和膳食纤维七大类，是人体不可缺少的要素。随着年龄增长，受胃肠功能减退、慢性疾病、食欲降低、牙齿疼痛或缺损、某些药物等影响，中老年人很容易发生营养不良，比较典型的就是蛋白质和维生素的缺乏。

“蛋白质是合成肌肉蛋白的重要元素，蛋白质摄入不足可能会影响人的握力及步速，甚至会引起身体衰弱、走路摔跤，中老年人尤其需要注意。”王晓娟说。

“还有一个需要注意的是‘补血’。现在很多妈妈们都有补血的意识，但对于老父亲来说，尤其是常年素食者，补血意识还有待提高。”王晓娟表示，随着我国人口老龄化进程的推进，老年贫血患者的数量也在逐步增加，其中有一种贫血叫营养不良性贫血。因此，定期体检非常重要，如果存在铁剂、叶酸及维生素B12缺乏，应及时、适度补充。

王晓娟进一步说，一般情况下，建议检查项目包括血常规、尿常规、便常规，血生化、糖化血红蛋白、肿瘤标记物，以及腹部超声、心脏超声、血管超声等。

“不管哪个年龄阶段，戒烟都是有益的，并且越早戒烟受益越大。” 王晓娟表示，有些人会觉得年纪大了，没必要戒烟了，这种想法是不对的。吸烟及二手烟暴露与四大慢病，即慢性呼吸疾病、恶性肿瘤、心血管疾病及糖尿病之间有密切关联，有充分证据说明吸烟可以导致肺癌、喉癌、肝癌等。

王晓娟说，作为子女，可以帮助父亲寻求戒烟诊所、戒烟热线、戒烟小程序等帮助，选择适合的、且被证实有效的戒烟服务，接受科学、规范的戒烟干预，以便更好地实现戒烟。“任何时候戒烟都不晚，关键是从现在开始行动。”王晓娟说。

王晓娟说，长期酗酒可能会导致肝硬化，继而引发消化道大出血、腹水、昏迷，甚至肝癌。高血脂、高血压、高血糖，很容易导致心脏、脑部、肾脏出问题，引发严重后果。对于中老年男性来说，也都需要注意。

最后，王晓娟总结说，建议从十个方面关心关爱中老年男性身体健康，包括规律饮食、膳食均衡、戒烟戒酒、心情愉悦、充足睡眠、适度锻炼、预防跌倒、延缓衰弱、定期体检、科学防治等。